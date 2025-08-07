Aoun : Le gouvernement va finaliser aujourd'hui la prise de décision sur le monopole des armes

Le président libanais, Joseph Aoun, a affirmé jeudi dans un entretien à la presse, que le gouvernement de Nawaf Salam, qui doit se réunir à 15h à Baabda, allait « finaliser » les décisions concernant la reprise du monopole des armes aux mains de l'Etat, deux jours après une décision gouvernementale de parvenir à récupérer ce monopole, y compris en démantelant l'arsenal du Hezbollah, d'ici la fin de l'année.

S'exprimant au micro des chaînes al-Hadath et al-Arabiya, le chef de l'Etat a affirmé que « le monopole des armes sera réalisé, quels que soient les difficultés et les obstacles ». Dans ce cadre, les autorités attendent donc le plan de l'armée « afin d'en débattre et de l'approuver », a-t-il ajouté, alors que la troupe a été mandatée mardi pour établir ce plan et le présenter au cabinet avant la fin du mois d'août.

« Le monopole des armes ne porte pas atteinte à la souveraineté »

Dans ce cadre, le Conseil des ministres de cet après-midi, qui doit se tenir alors que le tandem chiite a exprimé son refus de tout désarmement du Hezbollah, devra permettre de « finaliser la prise des décisions attendues concernant le monopole des armes », a souligné Joseph Aoun. Il a confirmé que cela permettrait « d'avancer vers la mise en oeuvre des engagements pris » dans son discours d'investiture, en janvier, et dans la déclaration ministérielle du gouvernement Salam. Récupérer l'exclusivité des armes aux mains de l'Etat et l'armée libanaise « ne porte pas atteinte aux droits et à la souveraineté du Liban », a assuré M. Aoun.

Mercredi, le Hezbollah avait dénoncé un « péché grave » du gouvernement concernant la décision de le désarmer, tandis que son allié Amal avait reproché au gouvernement de « faire davantage de concessions gratuites à l’ennemi » au lieu de « concentrer ses efforts sur la consolidation du cessez-le-feu et de mettre fin à la machine de mort israélienne ». Les ministres Tamara el-Zein et Rakan Nassereddine, relevant de la quote-part du tandem au sein du gouvernement, avait quitté mardi la réunion gouvernementale au moment des discussions sur le désarmement.

Par ailleurs, le président libanais a estimé que la mise en oeuvre éventuelle par le Liban de la feuille de route présentée à Beyrouth par l'émissaire américain Tom Barrack, pour un respect des modalités du cessez-le-feu entré en vigueur depuis novembre 2024, « nécessite également l'accord de la Syrie et d'Israël, avec des garanties américaines et françaises », et pas uniquement des engagements libanais. Ce document prévoit, outre le désarmement des milices, le lancement de réformes et la démarcation de la frontière avec la Syrie.

De son côté, le ministre d'Etat pour la transition administrative, Fadi Makki, seul ministre chiite ne relevant pas de la quote-part du tandem, a affirmé à la chaîne al-Mayadeen (proche du Hezbollah), qu'il assistera à la réunion, parce que des décisions aussi importantes que celles concernant le monopole des armes « ne peuvent pas être prises sans la présence de ministres chiites ».

Pour sa part, le ministre des Déplacés Kamal Shehadi a assuré que « le gouvernement libanais maintient sa décision de réaliser le monopole des armes aux mains de l’Etat » et « ne reviendra pas sur sa décision ». Dans un entretien avec la chaîne panarabe saoudienne al-Arabiya, il a assuré que le tandem chiite « est le seul à protester contre cette mesure, faisant désormais face à une majorité de Libanais qui l’approuve ».