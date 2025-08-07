La famine, les déplacements et les meurtres à Gaza « ressemblent beaucoup » à un génocide, selon une haute responsable de l'UE | Direct

Une flottille au large de Gaza pour demander la libération des otages

Des familles d'otages israéliens ont embarqué ce matin à bord de plusieurs bateaux en direction de la côte de la bande de Gaza afin de se « rapprocher autant que possible de leurs » proches captifs du Hamas, selon un vidéaste de l'AFP à bord d'un des bateaux.

« Mayday ! Mayday ! Mayday ! Nous avons besoin de toute l'aide internationale pour secourir les otages », a lancé Yehouda Cohen, père d'un otage et membre de ce groupe parti à bord de trois bateaux du port israélien d'Ashkelon, à la frontière nord de la bande de Gaza, puis rejoints en mer par plusieurs autres embarcations.

Plus de détails sur cette flottille ici.