La famine, les déplacements et les meurtres à Gaza « ressemblent beaucoup » à un génocide, selon une haute responsable de l'UE | Direct

L'armée libanaise a récupéré deux drones israéliens défectueux à Yaroun, dans le caza de Bint Jbeil, au Liban-Sud, rapporte notre correspondant. Il précise qu’il s'agit de deux drones robotisés, ce qui signifie qu'ils sont pilotés à distance pour effectuer des missions telles que la détonation de mines ou encore la surveillance de lieux.
Une flottille au large de Gaza pour demander la libération des otages
Des familles d'otages israéliens ont embarqué ce matin à bord de plusieurs bateaux en direction de la côte de la bande de Gaza afin de se « rapprocher autant que possible de leurs » proches captifs du Hamas, selon un vidéaste de l'AFP à bord d'un des bateaux.
« Mayday ! Mayday ! Mayday ! Nous avons besoin de toute l'aide internationale pour secourir les otages », a lancé Yehouda Cohen, père d'un otage et membre de ce groupe parti à bord de trois bateaux du port israélien d'Ashkelon, à la frontière nord de la bande de Gaza, puis rejoints en mer par plusieurs autres embarcations.
Quatre nouveaux décès dus à la famine et la malnutrition à Gaza
Les hôpitaux de la bande de Gaza ont enregistré quatre nouveaux décès « dus à la famine et à la malnutrition au cours des dernières 24 heures », a rapporté al-Jazeera, citant le ministère de la Santé de l'enclave. Cela porte à 197 le nombre total de décès liés à la famine, dont 96 enfants.
« La dernière victime de la faim est une fillette de deux ans qui est décédée dans la région d'al-Mawassi », près de Khan Younès, a rapporté la chaîne.
La famine, les déplacements et les meurtres à Gaza « ressemblent beaucoup » à un génocide, selon une haute responsable européenne
Une haute responsable de l'Union européenne a affirmé au journal Politico que la famine, les déplacements et les meurtres à Gaza « ressemblent beaucoup » à un génocide. Selon le journal, il s'agit de l'une des « condamnations les plus sévères de Bruxelles à l'encontre d'Israël depuis le début de la guerre ».
La vice-présidente exécutive de la Commission européenne, Teresa Ribera, a souligné : « Ce que nous voyons, c'est une population qui est prise pour cible, tuée et condamnée à mourir de faim. Une population est confinée, sans domicile — détruits — sans nourriture, sans eau ni médicaments — interdite d'accès — et soumise à des bombardements et des tirs même lorsqu'elle tente d'obtenir une aide humanitaire. Toute humanité est absente, et aucun témoin n'est autorisé. » Elle a ajouté : « Si ce n'est pas un génocide, cela ressemble beaucoup à la définition utilisée pour exprimer sa signification. »
Mme Ribera a également indiqué que l'Union devrait envisager de suspendre l'accord d'association UE-Israël, qui est le fondement de leurs relations commerciales et économiques.
La situation humanitaire à Gaza reste « très grave », selon un responsable européen
La situation humanitaire à Gaza reste « très grave », a affirmé un responsable de l'UE à Reuters après que les responsables de la politique étrangère et de l'aide humanitaire de l'UE ont informé les pays membres hier soir de l'état d'avancement d'un accord conclu le mois dernier avec Israël visant à faciliter l'accès humanitaire à Gaza.
Le responsable a souligné qu'il y avait eu « quelques développements positifs » concernant la livraison de carburant, la réouverture de certaines routes, une tendance à la hausse du nombre de camions entrant quotidiennement dans l'enclave et la réparation de certaines infrastructures vitales. Toutefois, il a ajouté que « des facteurs obstructifs importants continuent de compromettre les opérations humanitaires et l'acheminement de l'aide à Gaza, notamment l'absence d'un environnement opérationnel sûr permettant la distribution de l'aide à grande échelle ».
23 Palestiniens tués dans des frappes israéliennes sur Gaza depuis l'aube
Au moins 23 Palestiniens ont été tués dans des bombardements israéliens sur Gaza depuis les premières heures de la journée, selon des sources médicales citées par al-Jazeera. Parmi ce bilan, au moins 6 Palestiniens ont été tués dans une frappe sur une tente dans la zone d'al-Mawassi, à l'ouest de Khan Younès.
Plus tôt, 17 autres personnes ont été tuées dans l'enclave assiégée, selon le média qatari.
Les frappes israéliennes sur le Liban-Sud de la nuit dernière ont fait un mort
Le ministère libanais de la Santé et notre correspondant local Mountasser Abdallah ont fait état d'un mort dans la série de 20 frappes nocturnes israéliennes sur le Liban-Sud. Il s'agit, selon notre correspondant, d'un ouvrier syrien qui travaillait à la maintenance d'engins de chantiers, dans un garage frappé par un missile israélien.
Les frappes israéliennes ont visé des armes et engins de chantier du Hezbollah, selon l'armée
Commentant cette série de frappes, l'armée israélienne a indiqué, via son porte-parole arabophone Avichay Adraee, qu'elle avait attaqué des « cibles du Hezbollah, notamment des entrepôts d'armes, une rampe de lancement de missiles » et des « engins de chantier destinés à la reconstruction d'infrastructures terroristes ».
Bonjour et bienvenue dans notre couverture en direct des événements au Moyen-Orient : à Gaza, où l’armée israélienne poursuit ses frappes sur l'ensemble de l'enclave et tirs meurtriers sur des demandeurs d'aide ; au Liban, où l'État hébreu poursuit ses frappes et éliminations ciblées, ainsi qu'en Iran et en Syrie.
