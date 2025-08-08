À huit mois des législatives, le Hezbollah tente de briser son isolement politique

C’est probablement la première fois que le Hezbollah se trouve dans une position aussi critique. À l'heure où l’étau se resserre autour de lui pour démanteler son arsenal, d’ici à la fin de l’année comme l’a décidé le Conseil des ministres mardi, et dans un contexte régional qui lui est défavorable, il se voit abandonné par ses alliés traditionnels. Ces derniers n’ont pas tardé à changer de cap pour s’adapter à la nouvelle configuration régionale, mais aussi locale incarnée par le nouveau pouvoir en place, en appelant au monopole des armes aux mains de l'État. Pour briser cet isolement politique, le Hezbollah a lancé des contacts dans toutes les directions, espérant pouvoir reconstituer son réseau d’alliances à moins d’un an des législatives.C’est à Rabieh que le Hezbollah a commencé sa...

