À huit mois des législatives, le Hezbollah tente de briser son isolement politique

À l’heure où l’étau se resserre contre lui au sujet des armes et que ses alliés traditionnels semblent lui tourner le dos, le parti chiite lance des contacts dans toutes les directions. 

Par Yara ABI AKL, le 08 août 2025 à 00h00,

Le chef du Courant patriotique libre, Gebran Bassil, s'entretenant avec une délégation du Hezbollah au siège de son parti à Sin el-Fil, le 5 août 2025. Photo tirée du compte X du CPL

C’est probablement la première fois que le Hezbollah se trouve dans une position aussi critique. À l'heure où l’étau se resserre autour de lui pour démanteler son arsenal, d’ici à la fin de l’année comme l’a décidé le Conseil des ministres mardi, et dans un contexte régional qui lui est défavorable, il se voit abandonné par ses alliés traditionnels. Ces derniers n’ont pas tardé à changer de cap pour s’adapter à la nouvelle configuration régionale, mais aussi locale incarnée par le nouveau pouvoir en place, en appelant au monopole des armes aux mains de l'État. Pour briser cet isolement politique, le Hezbollah a lancé des contacts dans toutes les directions, espérant pouvoir reconstituer son réseau d’alliances à moins d’un an des législatives.C’est à Rabieh que le Hezbollah a commencé sa tournée par un (symbolique) entretien avec Michel...
