William Noun visé par une dénonciation

Un avocat, Ali Hassan Ibrahim, a demandé mardi au parquet de cassation l’ouverture d’une information judiciaire contre William Noun, un proche de victime de la double explosion survenue au port de Beyrouth, le 4 août 2020, et connu pour son combat pour la justice. Dans son recours, Me Ibrahim accuse William Noun d’avoir, dans son discours à l’occasion du cinquième anniversaire de la catastrophe, lundi, « incité aux dissensions confessionnelles et violé la loi sur le boycottage d'Israël ».

Dans son recours, dont L’Orient-Le Jour a consulté un extrait partiel, Me Ibrahim reproche à William Noun d’avoir affirmé, en réponse à un participant à la manifestation de commémoration qui scandait le slogan « le Hezbollah est terroriste », qu’« il ne restait plus au Hezbollah le moindre informateur ». Selon le plaignant, M. Noun « faisait clairement allusion aux 5 000 martyrs de la résistance tombés lors de la guerre israélienne contre le Liban ». Dans sa plainte, l’avocat, visiblement très proche de la milice chiite, a estimé que ce dernier « a montré une empathie dangereuse avec l’ennemi israélien, provoquant la base populaire de la résistance dont le nombre représente au moins la moitié des Libanais, et parmi laquelle il est rare de trouver une famille qui n’ait pas offert un martyr lors de l’agression brutale que le Liban a subie ».

Aucune allusion à Israël

Joint par L’OLJ, M. Noun affirme avoir pris connaissance de la plainte par le biais des médias. Il indique que son discours ne contenait aucune allusion à Israël. Consultée par L’OLJ, la vidéo de son intervention ne montre, en effet, aucun propos à ce sujet. Le frère de victime a surtout concentré son discours à exhorter le Hezbollah à « revenir à sa libanité ». Il a interpellé le ministre de la Santé, Rakan Nassereddine, affilié au Hezbollah, et présent sur le site de la tragédie, en le remerciant de sa présence tout en lui demandant de « se solidariser avec les victimes ». « Nous ne voulons pas que vous participiez à notre rassemblement tout en continuant à nous enculer », a-t-il lancé. Sans les nommer, M. Noun a accusé le Hezbollah et le mouvement Amal de « s'opposer à l’enquête » sur la double explosion, les appelant à « cesser de protéger les accusés ». Il a, en outre, évoqué l’incident survenu en septembre 2021, au cours duquel le chef de la sécurité du Hezbollah, Wafic Safa, s’était introduit au Palais de justice pour « menacer le juge d’instruction Tarek Bitar de le « déboulonner ». Il a également rappelé qu’un mois plus tard, des éléments armés du tandem chiite avaient pénétré dans le quartier chrétien de Aïn el-Remmané pour intimider le magistrat afin de faire obstruction à l’enquête, ce qui a mené à des heurts sanglants.

Clôturant son intervention, M. Noun a déclaré que « ce n’est pas parce que Hassan Nasrallah est mort que tous ses péchés sont pardonnés ».





Sur un autre plan, interrogé par L’OLJ sur les circonstances de l’agression que lui et un autre proche de victime, Peter Bou Saab, ont subie lundi, à l’issue de la commémoration, William Noun a affirmé que l’altercation a débuté lorsque son cousin qui portait la photo d’une victime de la double explosion a été pris à partie par trois individus. Selon lui, ces derniers ne figuraient pas parmi les participants à l’événement. M. Noun raconte qu’avec Peter Bou Saab et une vingtaine de leurs proches et de proches d’autres victimes, ils sont rapidement intervenus pour apporter leur aide. Un des agresseurs, que M. Noun présente comme étant de confession chiite, a alors brandi une arme en direction du groupe. Les forces de l’ordre n’ont pas tardé à intervenir pour le désarmer, précise-t-il, soulignant qu’il a été appréhendé, ainsi que Peter Bou Saab, que certains avaient accusé à tort d’être lui aussi armé. Tous deux ont ensuite été relâchés.