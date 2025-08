Jessica Kobeissy et Skye Attieh, reines du jeu d'échecs au Liban

Longtemps cantonnés à une poignée de passionnés, les échecs au Liban connaissent un renouveau discret, mais bien réel : clubs émergents, tournois de plus en plus fréquentés et engouement croissant de la jeunesse. Parmi les visages les plus prometteurs de ce mouvement figurent deux jeunes prodiges : Jessica Kobeissy et Skye Attieh. À 8 et 10 ans, elles ont brillé cette année dans des tournois internationaux consacrés à ce jeu de stratégie millénaire, alors que le pays attend toujours son premier grand maître, le titre suprême décerné par la Fédération internationale des échecs. L’Orient Today les a rencontrées.Une passion de père en filleInspirée par son frère aîné, Jessica a commencé à jouer aux échecs dès ses cinq ans et demi. « J’ai dit : 'S’il joue, je veux jouer aussi !' , se...

