Cinq ans depuis le 4-Août : l'Etat libanais s'engage à ce que la vérité soit faite « quels que soient les obstacles et peu importe le rang des personnes concernées », promet Aoun | Direct

Shehadi s'engage à « ne plus tolérer l'incurie et la corruption »

Le ministre des Déplacés et ministre d'État chargé des Technologies et de l'Intelligence artificielle, Kamal Shehadi, a rendu hommage sur X aux victimes et a réaffirmé son « engagement à ne plus tolérer l'incurie et la corruption qui mettent en danger la vie des Libanais ».

We commemorate the August 4 explosion at the Port of Beirut to honor the victims, to commit to never again allowing mismanagement and corruption to put the lives of Lebanese at risk, and to renew our commitment as a nation to see justice served.



نُحيي ذكرى انفجار 4 آب في… pic.twitter.com/rv7qseTDtl