Le désarmement du Hezbollah ne doit pas devenir un « problème libano-libanais », prévient Fayad

Le député du Hezbollah Ali Fayad a mis en garde dimanche contre la possibilité qu'Israël et les États-Unis transforment la question du désarmement du parti chiite d’un « problème libano-israélien en un problème libano-libanais », soulignant que le retrait israélien et la cessation des hostilités demeuraient la priorité.

Cette prise de position intervient deux jours avant le Conseil des ministres décisif de mardi devant acter un calendrier sur le processus de désarmement des factions armées au Liban, dont le Hezbollah.

« Nous ne nions ni l’ampleur des dangers, ni l’intensité des pressions, ni la gravité des menaces auxquelles le pays est exposé, mais nous devons être pleinement conscients que le pire des scénarios serait que les Israéliens et les Américains réussissent à transformer la question d’un problème libano-israélien en un problème libano-libanais, permettant ainsi à l’Israélien de rester simple spectateur de nos conflits et divisions », a souligné M. Fayad au cours d'une cérémonie au Liban-Sud.

Position libanaise « unifiée »

Il a ainsi noté que les Libanais « doivent faire preuve de clairvoyance et de sagesse dans la gestion de ce dossier, ainsi que de courage, de fermeté et de résilience face aux menaces et pressions, estimant que « plus la position libanaise est unifiée ou coordonnée, plus nous serons capables de faire face aux pressions et de renforcer notre front intérieur ».

L'élu a aussi insisté sur « la nécessité que la position libanaise respecte l’ordre de priorités évoqué par le président Joseph Aoun, notamment le fait que la cessation des hostilités et le retrait israélien doivent constituer la priorité absolue, avant toute autre discussion ». Ali Fayad a enfin souligné que « rien ne laisse penser, garantir ou indiquer que l’Israélien a l’intention de se retirer des cinq collines ou de cesser ses actes hostiles, quelles que soient les engagements pris par le Liban, alors que le pays a rempli ses obligations liées à l’accord de cessez-le-feu ». Les propos du parlementaires interviennent alors que l'armée israélienne maintient une présence au Liban-Sud au niveau de cinq points qu'elle juge « stratégiques », et poursuit ses frappes quasi-quotidiennes sur des combattants présumés du Hezbollah.

L'opposition au parti chiite a multiplié durant le week-end les appels à des décisions claires sur le démantèlement de son arsenal. Dans ce contexte, le ministre de la Justice Adel Nassar a souligné dimanche sur son compte X que « si le Hezbollah choisit le suicide en refusant de remettre ses armes, nous ne lui permettrons pas d’entraîner le Liban et le peuple libanais avec lui ».