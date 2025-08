Face au gouvernement Netanyahu, la procureure générale israélienne sur la sellette

C’était en février 2022, au cours d’une brève période où Benjamin Netanyahu ne dirigeait pas le gouvernement israélien, que Gali Baharav-Miara avait été propulsée au poste de procureure générale pour six ans. Perçue comme l’une des dernières gardiennes de l’État de droit par une partie des Israéliens qui contestent la dérive autocratique et illibérale du pays, la magistrate de 65 ans s’est imposée comme l’une des principales figures de l’opposition à l’exécutif. Pour ces raisons, la procureure, première femme nommée à cette fonction, est dans le collimateur de la coalition la plus à droite du pays. Une chasse aux sorcières, dénoncent ses partisans, qui pourrait culminer la semaine prochaine avec sa destitution au terme d’une procédure engagée en mars. Le gouvernement s’apprête en effet à...

