Les vœux de Salam pour les 80 ans de la troupe : « Une seule armée pour un seule peuple dans une seule patrie »

Aux premières heures d'une journée marquant les 80 ans de l'armée libanaise, sur fond de discussions politiques sur le monopole d’État sur les armes, le Premier ministre Nawaf Salam a souhaité vendredi au Liban « une seule armée pour un un seul peuple, dans une seule patrie ».

Dans un message posté sur la plateforme X, au lendemain d'un discours marquant du président Joseph Aoun dans lequel il avait évoqué directement le Hezbollah et sa base qu'il a appelés à « faire le pari de l’État », le chef du gouvernement a rendu hommage à « notre fière armée, pour les sacrifices de ses soldats, gradés et martyrs. » Estimant que la troupe est « l'emblème de notre souveraineté et de notre indépendance », il a affirmé qu'elle représente « un rempart solide pour notre sécurité », à l'heure où le Hezbollah se pose en « résistance » face à Israël. L’État hébreu continue de mener des attaques quotidiennes sur plusieurs régions du Liban, notamment le Sud et la Békaa. Des frappes en série jeudi soir ont pris pour cible plusieurs secteurs sur les hauteurs de Jezzine ainsi que dans la Békaa, faisant au moins deux morts, selon les informations de notre correspondant. L'armée israélienne a déclaré avoir touché des sites de production de missiles du Hezbollah.

« Pas de salut pour le Liban sans monopole des armes »

« Il n’y aura pas de salut pour le Liban sans un travail sérieux visant à confier le monopole des armes à l'armée, et il n’y aura pas de stabilité si l'autorité de l’État ne s'exerce pas sur l'ensemble du territoire national, avec ses propres forces », a ajouté le Premier ministre. Il a conclu en précisant que ces revendications sont incluses dans l'accord de Taëf, conclu en 1989 pour mettre un terme à la guerre civile (1975-1990), et dans la déclaration ministérielle de son gouvernement.

Nawaf Salam doit présider mardi prochain un Conseil des ministres consacré à la question du monopole des armes, qui risque de faire imploser le cabinet si le Hezbollah persiste dans son refus de remettre son arsenal. La veille, le président du Parlement Nabih Berry avait estimé que la troupe était « au cœur des espoirs des Libanais en matière de sécurité, de défense de la terre et de l’être humain, et pour la résurrection du Liban. »

De son côté, le ministre de la Défense Michel Menassa avait estimé que « la mise en œuvre de la résolution 1701 du Conseil de sécurité dans tous ses aspects permettra de stabiliser et de consolider la sécurité dans le Sud (...) et de renforcer la crédibilité de l'État libanais grâce à ses forces légitimes. » La résolution 1701, qui avait mis un terme à la guerre de 2006 entre l’État hébreu et le Hezbollah, sert de cadre à l'accord de cessez-le-feu qui a permis de mettre fin à la guerre ouverte entre ces deux mêmes belligérants pendant 13 mois, d'octobre 2023 à novembre 2024. Elle prévoit notamment « le désarmement de tous les groupes armés au Liban, afin que (...) seul l’État soit détenteur des armes et exerce son autorité. »