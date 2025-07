L'armée libanaise a-t-elle érigé un mirador au Liban-Sud ?

Alors que des rumeurs ont refait surface ces derniers jours au sujet d’un supposé projet de construction de miradors pour l'armée libanaise le long de la frontière Sud avec Israël, avec le soutien de Londres, il s’agit en réalité d’un chantier de renforcement d’une position militaire libanaise dans cette région frontalière, ont expliqué mardi à L'Orient-Le Jour un porte-parole du gouvernement britannique et une source militaire qui a requis l'anonymat.Ces travaux interviennent alors qu'un cessez-le-feu fragile est en cours entre le Liban et Israël, depuis novembre 2024, après 13 mois de guerre dévastatrice entre le Hezbollah et l'État hébreu. Depuis la fin des combats, et alors que l'armée israélienne poursuit ses bombardements quasi quotidiens sur le Liban-Sud, l'armée libanaise...

