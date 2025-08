Heya Ride, un service de taxis libanais offert par des femmes pour des femmes

Officiellement lancée en octobre dernier, en plein conflit ouvert entre le Hezbollah et Israël, l’initiative « Heya Ride », un service de taxis offert par des femmes pour des femmes, a finalement fait parler d'elle au début de l'été : « Nous avons redoublé d’efforts au niveau marketing pour promouvoir la plateforme et atteindre notre objectif premier : mettre en relation un maximum de conductrices avec des clientes », explique Élise Moussa, l'une des quatre cofondatrices, à L’Orient-Le Jour. « Nous comptons désormais près de 150 conductrices et environ 3 000 utilisatrices actives. »Faisant écho au service offert par Banet Taxi il y a une dizaine d'années au Liban, Heya Ride ne reprend pas le concept des voitures roses aisément repérables par les clientes, mais utilise la technologie numérique...

