Un Parlement sous pression entame l’examen du projet de loi sur la résolution bancaire

Le Parlement libanais, réuni jeudi sur la place de l’Étoile, a ouvert à 11h une séance plénière qui pourrait s’avérer décisive pour l’avenir proche des négociations engagées par le Liban en vue d’un programme avec le Fonds monétaire international (FMI).

À l’ordre du jour, composé de cinq points, figure notamment le très attendu projet de loi sur la résolution bancaire, dont l’objectif est de définir le cadre de l’assainissement d’un secteur où la majorité des établissements sont techniquement en faillite depuis le début de la crise déclenchée fin 2019. C’est dans ce cadre que sera notamment organisé le processus de restructuration des banques insolvables.

L’adoption de cette loi, qui fait partie des exigences fixées par le FMI dès les premiers contacts lancés par le gouvernement de Hassan Diab en 2020. Mais son adoption s’est jusqu’ici heurtée à une résistance d’une partie des banques et de la classe politique qui considéraient que la crise que le système financier a traversé était systémique et que c’était à l’État – et donc indirectement au contribuable - de renflouer les banques.

L’examen de ce projet, qui a passé de longues semaines en sous-commission, avant d’être validé par la commission des Finances et d’être ensuite soumis aux commissions mixtes est le dernier des 5 projets et propositions de loi sur lesquels les députés avaient prévu de se pencher. Courant juillet, le FMI avait émis des remarques sur certains changements devant être apportés au texte avant le vote et selon une source proche du Parlement, les États-Unis ont fait passer un message, via leur ambassade au Liban, appelant les élus à tenir compte des remarques de l’organisation. Un scénario qui n’est pas sans rappeler celui qui avait marqué en avril l’adoption de la dernière version de la loi aménagent le secret bancaire. Selon la même source, d'autres partenaires étrangers du Liban, comme la France, pousseraient pour que le texte soit voté aujourd'hui, même avec des imperfections, quitte à être amendé plus tard.

Baux commerciaux, pharmaciens et indemnités

Avant d’examiner ce projet de loi, les députés ont observé une minute de silence en mémoire de Ziad Rahbani, artiste emblématique de la scène culturelle libanaise, décédé le 26 juillet.

Ils ont ensuite adopté les amendements introduits par la commission de l’Administration et de la Justice à la très controversée loi de libéralisation des loyers non résidentiels (loi n° 11 du 12 juin 2025). Ces amendements étaient présentés comme visant à rééquilibrer la législation relative aux baux commerciaux anciens.

Les députés ont également approuvé une autre loi modifiant les conditions d’octroi d’indemnités de gestion aux directeurs des écoles publiques.

Par ailleurs, une proposition de modification du paragraphe B de l’article 37 de la loi n° 367, qui régit l’exercice de la profession de pharmacien et leur interdit actuellement de faire de la publicité pour les plantes médicinales et autres préparations à vocation thérapeutique, a été renvoyée en commission.

Enfin, un projet de loi portant sur l’organisation de la magistrature, un texte s’inscrivant dans les réformes très attendues de la justice que le pays doit engager, figurait également à l’ordre du jour. Son examen a néanmoins été reporté à la séance du soir, à la demande du Premier ministre, Nawaf Salam, afin d’intégrer des éléments de la proposition de loi soumise par la commission de l’Administration et de la Justice au projet du gouvernement, dans un souci d’harmonisation des deux textes.