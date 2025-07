Baha' Hariri depuis l'AIB : Je reviendrai m'installer au Liban en septembre

De retour mercredi à Beyrouth, Baha’ Hariri, fils du leader sunnite et ancien Premier ministre Rafic Hariri, a affirmé au micro de la chaîne LBCI qu'il comptait revenir s'installer « définitivement » au Liban avec sa famille en septembre. S'exprimant depuis l'aéroport international de Beyrouth, Baha' Hariri a affirmé qu'il comptait reprendre le flambeau de son père, assassiné en 2005, à l'heure où son frère, l'ancien Premier ministre Saad Hariri, est en retrait de la vie politique depuis 2022. « Nous sommes à la tête du hariririsme », a-t-il lancé.Dès son arrivée à Beyrouth, Baha' Hariri a souligné que « le Liban et la région traversent une phase délicate » et que le pays avait besoin de dirigeants « loyaux et sincères ». « Je reviendrai m’installer définitivement au Liban avec ma famille en...

