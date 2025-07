Pour « renforcer » sa frontière avec le Liban, Smotrich annonce un plan de vente de terrains à bâtir dans le nord d'Israël

Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, figure de l'extrême-droite, a annoncé mercredi un plan gouvernemental de vente de terrains à bâtir dans le Nord d'Israël, à proximité du Liban, élaboré en partenariat avec la ministre des Implantations et des Missions nationales, Orit Strock, figure du mouvement des colons et membre du parti de M. Smotrich, lors d'une conférence intitulée « Renforcer le Nord (d'Israël) », rapporte la Chaîne 12 israélienne. Il s'est également félicité des modalités de l'accord de cessez-le-feu avec le Liban, entré en vigueur le 27 novembre dernier, et assuré qu'Israël « ne se retirera pas des (cinq) positions qu’il occupe sur le territoire libanais ».

Bezalel Smotrich a annoncé que l'État proposera « un terrain aménagé, prêt à bâtir, dans le Nord du pays — mis à disposition des familles pour seulement 100 000 shekels », ajoutant que « le terrain sera proposé à 50 000 shekels seulement » pour les réservistes, une « offre à laquelle on ne peut pas dire non » selon lui.

« L’État (d'Israël) a besoin de vous » a-t-il lancé, alors que le Nord d'Israël a subi d'importants dommages durant la guerre de près de treize mois contre le Hezbollah, débutée le 8 octobre 2023 et officiellement terminée par un cessez-le-feu fragile entré en vigueur le 27 novembre 2024, et dont les termes de l'accord sont encore sujets à débat.

Malgré la trêve et l'affaiblissement militaire considérable du Hezbollah, les habitants du Nord d'Israël peinent à regagner leurs foyers. « Ils nous parlent de retour, mais il n’y a nulle part où retourner » concédait David Azoulay, président du conseil municipal de Metula, la localité la plus septentrionale d’Israël, au début du mois de mars dernier. Quelque 2 900 bâtiments ont été endommagés en Israël durant les affrontements contre le Hezbollah, selon un bilan dressé par l’ancien ministre israélien du Logement, Ze'ev Elkin, fin février.

« Même Khamenei a perdu espoir dans le Hezbollah »

« Il existe une réelle possibilité que le Hezbollah soit totalement désarmé », a par ailleurs déclaré Bezalel Smotrich, assurant que « même (le guide suprême iranien Ali) Khamenei a perdu espoir dans le Hezbollah et il est complètement indifférent à la question de savoir s’il sera reconstitué ou non ».

Alors que l'émissaire américain Tom Barrack a évoqué lors de ses passages à Beyrouth la possibilité d'un nouvel accord entre le Liban et Israël, le ministre d'extrême droite a défendu l'accord en vigueur, qu’il a qualifié de « bon accord », en expliquant qu’il « donne à Israël une pleine légitimité pour empêcher de manière effective le Hezbollah de se réorganiser à la frontière ». Israël bombarde presque quotidiennement le Liban-Sud depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, multiplie les incursions à la frontière, et a tué au moins 285 personnes au Liban depuis le début de la trêve, selon un décompte de l'ONU et de L'OLJ, miliciens et civils confondus.

L'État hébreu continue par ailleurs d'occuper cinq positions au Liban, située en hauteur près de la frontière, dont il « ne se retirera pas » selon Bezalel Smotrich, malgré les termes de l'accord de cessez-le-feu, qui prévoit notamment le retrait de l'armée israélienne de l'ensemble du territoire libanais.