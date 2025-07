La Fondation CMA CGM clôture la première promotion de son programme « Formations d’avenir »

Dans un Liban en quête de perspectives économiques pour sa jeunesse, la Fondation CMA CGM a annoncé la clôture de la première promotion de son programme « Formations d’avenir ». Lancée en 2024, cette initiative vise à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes dans des secteurs porteurs et essentiels pour le développement du pays.

À ce jour, 239 jeunes Libanais ont bénéficié de ce programme, ou sont actuellement en cours de formation. Trois filières ont été privilégiées : l’agriculture durable, le transport maritime et les métiers de l’efficacité énergétique.

Parmi les projets du programme figure la formation de 24 jeunes originaires de la Békaa aux métiers de l’agriculture. Conçu en partenariat avec l’ONG arcenciel, l’Institut technique Notre-Dame de la Consolata des pères jésuites, l’exploitant Agrotica et Lebanon Packing House (LPH), le centre de conditionnement des fruits et légumes du Groupe CMA CGM au Liban. Le cursus a combiné formation théorique et immersion sur le terrain.

Pendant un an, les apprenants ont suivi 100 jours de formation, dont 80 directement sur des exploitations agricoles, répartis selon les saisons. Ils ont été formés aux techniques agricoles modernes, aux bonnes pratiques de récolte et aux processus post-récolte, principalement au Domaine de Taanayel, où un vignoble pilote de trois hectares a été développé et à Damour.

Face à une demande mondiale croissante en fruits frais et à haute valeur ajoutée, tels que le raisin de table et l’avocat – dont le Liban peut devenir un acteur stratégique grâce à sa position géographique, la diversité de ses climats et son savoir-faire agricole –, le projet répond à un double défi : combler le vide de main-d’œuvre intermédiaire qualifiée, et améliorer les pratiques agricoles pour renforcer la compétitivité du secteur.

Cette première promotion marque une avancée significative vers une agriculture libanaise plus compétitive, durable et créatrice d’emplois, au service du développement rural.

Au-delà du secteur agricole, le programme s’ouvre à d’autres domaines stratégiques. À ce jour, 175 jeunes sont en cours de formation aux métiers du transport maritime (mécanique, électrotechnique, hôtellerie embarquée), en partenariat avec l’International Maritime Academy (IMA), tandis que 40 autres ont déjà été formés dans les domaines de l’efficacité énergétique, notamment dans le solaire et l’isolation thermique, avec le soutien de l’Institut européen de coopération et de développement (IECD).

Le programme « Formations d’avenir » ne se limite pas à la formation technique. Il propose également un accompagnement vers l’insertion professionnelle, jusqu’en décembre 2025, afin d’assurer des débouchés pour les jeunes bénéficiaires.