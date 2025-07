Israël affirme ne pas vouloir être « la Tchécoslovaquie du XXIe siècle ».

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a déclaré mardi, lors d'une conférence de presse, qu’un État palestinien créé à l’heure actuelle serait un « État du Hamas » et un « État jihadiste », alors qu’une conférence sur la solution à deux États se tient actuellement à New York, selon le Haaretz.Il a affirmé qu’aucun État palestinien ne verrait le jour pour le moment, ajoutant : « Israël ne sera pas la Tchécoslovaquie du XXIe siècle », en référence à la dissolution de ce pays en 1993, qui a conduit à la création de la République tchèque et de la Slovaquie, après l’effondrement de l’Union soviétique.Cette déclaration laisse entendre que Gideon Sa'ar considère de facto l’ensemble des territoires palestiniens comme faisant partie d’Israël.Le ministre a...

