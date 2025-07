La solution à deux États à l’ONU : une conférence avant tout symbolique

Sa tenue survient moins d’une semaine après le cri d’alarme lancé par plus d’une centaine d’organisations de premier plan avertissant que la famine se propage dans la bande de Gaza. Les Nations unies ont commencé à examiner lundi 28 juillet, lors d’une réunion au niveau ministériel sur deux jours à New York, l’avenir incertain de la solution à deux États, palestinien et israélien. Un prélude à un sommet réunissant les chefs d'État, attendu en septembre en marge de l’Assemblée générale de l’ONU, au cours duquel la France devrait reconnaître l’État de Palestine, comme l'a annoncé le président Emmanuel Macron le 24 juillet.Initialement prévue le 18 juin, la conférence internationale sur une solution à deux États au niveau présidentiel avait été reportée après qu’Israël avait...

