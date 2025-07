Affrontements entre un clan syrien et les forces de Damas dans un village frontalier du Liban

Des affrontements opposant le clan syrien d’Abou Jabal à des membres de l'armée syrienne ont éclaté lundi soir dans le village syrien d’al-Masriya, à la frontière avec le Liban, selon les informations de notre correspondante dans la Békaa Sarah Abdallah. Les affrontements se sont déroulés exclusivement en territoire syrien.

Les tirs, causant plusieurs blessés, ont été entendus jusqu'au Liban, dans les zones frontalières situées autour du Hermel, pendant un peu plus d'une heure environ, ce que confirme un ancien membre de la municipalité du village libanais frontalier de Qasr.

La chute du régime Assad en décembre 2024 avait engendré une flambée des violences à la frontière nord-est du Liban avec la Syrie, entre des clans libanais chiites et des membres des forces syriennes. Ces tensions n'ont plus eu lieu depuis l’intervention de l’armée libanaise dans la région le 17 mars dernier et le cessez-le-feu entré en vigueur le soir-même.

En Syrie, le rétablissement de la sécurité dans tout le pays constitue le défi le plus urgent pour les nouvelles autorités du président intérimaire Ahamd el-Chareh. En mars, dans le bastion alaouite du littoral syrien, des massacres ont causé la mort de quelque 1 700 personnes, en majorité des civils alaouites, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Dans le Sud du pays également, une semaine de violences meurtrières dès le 12 juillet entre druzes et bédouins tribaux, qui se sont étendus avec l’intervention des forces gouvernementales venues prêter main forte aux bédouins, ont fait plus de 1 400 morts, majoritairement druzes, selon l’OSDH.