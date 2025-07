Nouveau convoi humanitaire à Soueida après les violences meurtrières

Un nouveau convoi d’aide est entré lundi selon les médias officiels dans la province de Soueida, dans le sud de la Syrie, où la situation humanitaire est critique selon l'ONU, une semaine après des violences meurtrières.

La télévision d’État a annoncé l’arrivée du convoi, le troisième depuis l'arrêt des combats le 20 juillet, et diffusé des images montrant des camions portant le logo du Croissant-Rouge syrien, entrant dans la province. Selon l'agence officielle Sana, le convoi se compose de 27 camions transportant notamment « 200 tonnes de farine, 2.000 kits d’abris et 1.000 paniers alimentaires », envoyés conjointement par « des organisations internationales, le gouvernement syrien et la communauté locale ».

La province majoritairement druze a été le théâtre d’une semaine d’affrontements entre druzes et bédouins, avant que les combats ne s'étendent avec l’intervention des forces gouvernementales et de combattants tribaux venus prêter main forte aux bédouins. Les affrontements ont fait plus de 1.400 morts, majoritairement druzes, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH).

L'ONU a alerté lundi que « la situation humanitaire » dans la province restait « critique en raison de l'instabilité persistante et d'hostilités sporadiques ». « L'accès humanitaire à Soueida demeure extrêmement limité (...) ce qui restreint la capacité à évaluer les besoins et à acheminer une aide vitale », a estimé un rapport de l'ONU. Les violences ont déplacé 176.000 personnes, selon l'ONU, et entraîné des coupures d’eau et d'électricité.

Un photographe de l’AFP dans la ville de Soueida a observé de longues files d’attente devant les rares boulangeries encore ouvertes. Le site local Suwayda 24 a rapporté que « les besoins humanitaires dans la province de Soueida sont énormes et nécessitent une aide bien plus importante ». Il a publié dimanche un appel de plusieurs ONG locales évoquant une « catastrophe humanitaire » à Soueida et affirmant que la province était soumise à un « blocus étouffant imposé par les autorités ».

Des troupes gouvernementales sont déployées dans certaines zones de la province, selon l'OSDH, qui signale que les marchandises venant de l'extérieur n'y rentrent plus depuis la fermeture de la route Soueida-Damas, où des groupes armés postés à proximité bloquent la circulation. Mais le gouverneur de Soueida, Moustafa al-Bakkour, a assuré dimanche à Sana que « les convois d’aide humanitaire entrent quotidiennement et normalement dans la province ».