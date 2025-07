Des plaisirs démodés

18 juillet 2025. Place Charles Aznavour. Une cérémonie solennelle d’inauguration de la statue du grand chanteur Charles Aznavour a eu lieu sous le regard affectueux et la présence de centaines de citoyens ainsi que de personnalités politiques, venues lui rendre un vibrant hommage et, par cet acte, éterniser sa présence au cœur de la capitale Erevan, en Arménie.

J’ai suivi ces moments solennels grâce aux médias qui ont couvert cet événement symbolique. Par simple affection, cela m’a poussé à écouter Aznavour toute la semaine suivante, dans mon cabinet de travail et dans ma voiture.

C’est étrange comme je deviens mélancolique lorsque j’écoute Aznavour. Est-ce à cause des paroles, de la mélodie, de sa voix, ou de mon passé perdu, là où il me transportait ? Je ne sais pas. Mais je ne peux nier que s’y ajoutait aussi le fait que je me préparais à rentrer au Liban pour les vacances d’été, et que mon état d’âme était déjà très bouleversé.

La chanson qui m’a semblé très actuelle cette fois-ci était Les Plaisirs démodés. Pendant un moment, cette expression a remué beaucoup de pensées dans ma tête. J’ai bien compris à quels plaisirs démodés il faisait référence dans cette belle chanson. Mais en fait, qu’est-ce qu’un plaisir démodé ? Que peut-on considérer comme tel ? La réponse peut varier selon les époques.

Pour certains, cela peut être s’asseoir avec des amis et discuter de divers sujets, pour d’autres jouer aux cartes en fumant le narguilé, ou en prenant une tasse de café tout en écoutant Feyrouz… Je ne sais pas. Ou bien se promener au bord de la mer, ou en montagne, dans la forêt.

C’est intéressant de constater que, pour moi, la réponse était très claire : c’était, à travers une visite au Liban, l’envie de retrouver – si possible – mon passé, de revivre un passé qui, pour moi, représente une valeur émotionnelle plus grande que toute autre chose. Une sensation qui offre un certain charme et une valeur nostalgique.

Les balades à pied dans les rues de mon quartier d’Achrafieh, puis la route de Gemmayzé, la rue Mar Mikhaël, la montagne en passant par Bickfaya avec un arrêt chez Bouzit Bachir, Dhour Choueir, Bologna et Khonchara, où j’ai passé tous les étés de mon enfance et de mon adolescence… Et puis la route intérieure de Maameltein, longeant la plage, sans oublier bien sûr la splendide corniche de Aïn Mreissé.

Je cite ici une pensée opportune de Confucius : « Le bonheur n’est pas toujours dans un ciel éternellement bleu, mais dans les choses les plus simples de la vie. »

Ce sont là des plaisirs peut-être jugés démodés par la nouvelle génération – ce que je comprends parfaitement et respecte – mais pour moi, et sûrement pour beaucoup d’expatriés de ma génération, ce sont des plaisirs peut-être simples, authentiques, mais qui transcendent les tendances à la mode. En effet, ce qui nous manque aujourd’hui, c’est ce côté sensationnel que l’on cherche à retrouver lors de notre retour au Liban. Comme une quête d’un passé perdu, d’un passé qui nous relie à nos racines, avec une valeur émotionnelle incommensurable.

Abou Dhabi

