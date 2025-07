Le Hamas dément le démantèlement d’un de ses camps d’entraînement à Aley

Le mouvement palestinien Hamas a démenti lundi une information qui a circulé dans certains médias sur un démantèlement présumé d’un de ses camps d’entraînement militaires par l’armée libanaise, dans la région de Aley, dans la montagne au sud de Beyrouth.

« Le Hamas ne possède aucun camp d’entraînement dans la région précitée ni dans aucune autre région libanaise, et ne cherche pas à en établir », souligne le communiqué relayé par notre correspondant Mountasser Abdallah.

« Volonté de coordonner avec l'État libanais »

« Le Hamas réaffirme son engagement envers la souveraineté libanaise, ainsi que la sécurité et la stabilité du Liban, estimant que l’intérêt du Liban sert celui du peuple palestinien et de sa cause », poursuit le texte. Le mouvement « insiste sur sa volonté de collaborer et coordonner avec l’État libanais et ses services de sécurité en vue de préserver la paix civile et renforcer la relation fraternelle libano-palestinienne », peut-on lire également.

La Jamaa Islamiya, un parti sunnite libanais affilié aux Frères musulmans et proche du Hamas, avait lui aussi démenti les informations publiées par certains médias sur l'existence d'un camp d'entraînement pour ses miliciens à Aley. Le groupe a même affirmé qu'il refusait de « fournir le moindre prétexte à l’ennemi israélien pour poursuivre son agression contre le Liban, et a maintes fois réitéré son appel à adopter une stratégie de défense conforme au discours du président de la République sur la sécurité nationale et ses exigences ».

Coup de filet dans le caza de Aley

Citant une « source judiciaire », le journal al-Chark al-Awsat, proche du pouvoir saoudien, avait rapporté samedi qu'un camp d'entraînement du Hamas et de la Jamaa Islamiya avait été démantelé dans la région de Aley. Il avait également indiqué citant des « sources militaires libanaises » que les arrestations opérées il y a trois semaines à Aïtat dans le caza de Aley de personnes en possession d'armes avaient été menées parmi les miliciens du Hamas et de l'aile militaire de la Jamaa Islamiya. Après ce coup de filet, l'armée libanaise avait affirmé qu'il ne s'agissait pas d'une cellule jihadiste, mais n'avait pas évoqué l'affiliation des suspects.

Début mai, Beyrouth avait officiellement averti le Hamas contre toute utilisation du territoire libanais pour mener des actions portant atteinte à la sécurité nationale libanaise, « sous peine de prendre les mesures et dispositions les plus strictes pour mettre fin à toute violation de la souveraineté libanaise ». Un avertissement lancé alors que des membres du mouvement palestinien sont suspectés d'être à l'origine de tirs d'obus en direction d'Israël, les 22 et 28 mars, qui avaient provoqué des ripostes sévères et meurtrières de l'armée israélienne au Liban. Une mesure prise alors que l'Etat libanais s'est engagé à récupérer le monopole des armes, en désarmant le Hezbollah mais aussi les factions et camps palestiniens. Un plan avait été mis en place pour désarmer les camps en juin, mais le processus avait été suspendu en raison de la guerre entre Israël et l'Iran et de tensions politiques.

Le Hamas, tout comme la Jamaa Islamiya, avaient revendiqué des opérations à partir du Liban pendant la guerre de 13 mois opposant le Hezbollah à Israël, entre octobre 2023 et novembre 2024, et nombre de ses cadres et combattants ont été éliminés dans des frappes israéliennes, même après l'entrée en vigueur de la trêve, le 27 novembre dernier.