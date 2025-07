Ziad Rahbani, le rêve brisé d’un Liban lucide

Il ne s’agit pas simplement de la mort d’un homme, mais de la disparition d’un prisme. Celui à travers lequel une génération entière a appris à rire de l’absurde, à pleurer l’injustice et à écouter autrement. Ziad Rahbani s’est éteint comme il a vécu : dans un silence qui en dit long, loin du vacarme médiatique, laissant derrière lui une œuvre dense, un sillage d’intransigeance et un vide qui résonne dans les rues de Beyrouth comme dans les coulisses de tous les théâtres qu’il a marqués.

Ziad Rahbani est né le 1er janvier 1956 à Antélias, dans une famille déjà auréolée de gloire artistique. Fils prodige de Feyrouz et du compositeur Assi Rahbani, il grandit dans un environnement baigné de musique, de poésie et d’engagement politique. Très jeune, il montre un talent précoce pour l’écriture, la satire et la composition. Il est scolarisé au prestigieux collège Notre-Dame de Jamhour, un établissement jésuite francophone, où il se distingue autant par son esprit critique que par son originalité provocatrice. C’est dans ces années d’adolescence qu’il commence à composer, écrire et questionner l’ordre établi, un profil déjà à contre-courant.

Ziad aurait pu se contenter de prolonger la ligne familiale. Il a choisi la rupture. Avec une audace inouïe, il a tourné le dos à l’héritage pastoral et idéalisé des Rahbani pour y substituer une esthétique urbaine, ironique, ancrée dans les fractures du réel. Sa première pièce Sahriyé voit le jour en 1973, il n’avait pas 18 ans. Nazl el-Sourour suit, puis Bennesbeh la Boukra Chou, Chi Fechil, autant de satires grinçantes de la guerre civile, du communautarisme, de la société patriarcale et du conformisme ambiant.

Une œuvre née de la guerre et de la rue

Ziad Rahbani est un enfant du feu. De cette guerre civile libanaise qu’il traverse en dénonçant ses absurdités plutôt qu’en y prenant part. Membre du Parti communiste libanais, il fait du théâtre et de la radio ses champs de bataille. À travers Sawt al-Chaab, il invente une nouvelle forme de satire politique, incarnée dans des programmes devenus cultes comme al-Akl Ziné. Sa voix, son phrasé, sa verve deviennent ceux d’un peuple.

La musique, elle, épouse ce même mouvement de subversion. D’abord influencé par ses parents, Ziad Rahbani s’émancipe peu à peu, forge un langage qui n’appartient qu’à lui. Il compose pour sa mère Feyrouz un répertoire inédit, où la ville gronde, où les amours sont ratées, où l’humour est une armure. Kifak Enta, Rouh Khabber, Abou Ali, autant de titres devenus hymnes d’un Liban blessé, mais vivant.

Le créateur obsessionnel, le camarade discret

Avo Tutunjian, saxophoniste et ami intime, raconte des nuits de répétitions sous les bombes, des traversées de Beyrouth en camion de police pour rejoindre un studio de fortune.

« Ziad avait l’oreille absolue. Il pouvait identifier une fausse note d’un trompettiste au sein d’un orchestre de 65 musiciens, dos tourné à la scène. »

Même récit chez le pianiste Khodr Badran, qui grandit en transcrivant les solos de son idole : « Il était perfectionniste. Sa musique ne tolérait pas l’à-peu près. Chaque note, chaque silence était pesé. »

Et pourtant, loin d’être tyrannique, Ziad Rahbani était tendre, drôle, protecteur. Lors des répétitions, il plaisantait pour désamorcer les tensions. Il accueillait les doutes des autres comme il portait les siens : avec pudeur et humanité.

Une tendresse blessée : son rapport aux femmes

Le rapport de l’artiste aux femmes est à l’image de son œuvre : complexe, pudique, ironique. Dans ses pièces comme Bennesbeh la Boukra Chou ou Film Ameriki Tawil, les personnages féminins ne sont ni idéalisés ni caricaturés. Ils sont intelligents, lucides, parfois cassants, souvent plus conscients des rapports de force que leurs homologues masculins. Ziad les dépeint avec une tendresse désabusée, un humour grinçant et une profonde humanité.

Dans sa vie personnelle, Ziad Rahbani a épousé Dalal Karam, avec qui il a eu un fils, Assi junior. Leur mariage s’est rapidement détérioré, jusqu’au divorce, marqué par une médiatisation amère : Dalal a livré leur intimité à la presse à scandale, et Ziad y a répondu en musique, à travers des chansons comme Marba el-Dalal ou Bisaraha. Séparé de son fils durant neuf ans en raison de la guerre et de la géographie de Beyrouth divisée, il a vécu cette rupture comme une blessure profonde.

Il a ensuite partagé quinze ans de vie commune avec l’actrice Carmen Lebbos, dans une relation passionnée mais instable. Carmen a évoqué un amour simple et quotidien, tandis que Ziad a reconnu n’avoir jamais su lui offrir l’équilibre qu’il promettait. Leur histoire a nourri de nombreuses chansons, notamment Walla‘et Ktir, qu’il a décrite comme inspirée de cette relation. Ziad évoquera cette rupture à demi-mot dans certaines interviews, mêlant sarcasme et douleur sourde.

Par la suite, il choisira de protéger farouchement sa vie privée, refusant d’exposer publiquement ses relations. Plusieurs femmes ont traversé sa vie discrètement, mais il ne reconstruira jamais un foyer visible. Certains de ses amis évoquent une solitude affective assumée, parfois traversée par l’ombre d’une mélancolie amoureuse.

Dans une rare confidence au journal as-Safir en 1999, il glissait : « Les femmes… C’est un monde à part. On y entre comme dans une forêt qu’on connaît mal. Parfois, on s’y perd. »

Une phrase qui résume sans doute l’ambivalence d’un homme blessé par l’amour, mais toujours fasciné par l’intelligence et la puissance féminine.

Une politique de l’art, un art de la politique

L’œuvre de Ziad Rahbani est indissociable de son engagement. Marxiste jusqu’à la moelle, il s’élève contre l’occupation israélienne, le capitalisme, les chefs de guerre et les hypocrisies communautaires. Mais son silence sur la révolution syrienne a troublé certains de ses admirateurs, suscitant des interrogations sur une trajectoire jusque-là cohérente. Pour le journaliste égyptien Hani Darwiche, « séparer le Ziad politique du Ziad artiste est une illusion : il a toujours fusionné l’un et l’autre, au prix de toutes les contradictions ».

Dans ses pièces comme dans ses chansons, l’ironie n’est jamais gratuite : elle vise, elle dévoile. Ziad n’écrivait pas pour plaire, il écrivait pour éveiller. Il disait les désillusions du peuple, les trahisons des idéaux, les promesses perdues du panarabisme et des révolutions volées.

L’homme-orchestre

Compositeur, pianiste, arrangeur, dramaturge, acteur, chroniqueur… La liste est trop longue pour contenir Ziad Rahbani. Il a été le premier à composer une musique originale pour un feuilleton télévisé libanais. Il a inventé une forme de jazz oriental unique, mêlant piano occidental et buzuq levantin. Il a chanté avec Joseph Sakr, écrit pour Sami Hawat, collaboré avec des jazzmen new-yorkais et dirigé des big bands comme un maestro sans école.

Pour le musicologue Élias Saba, il reste un pionnier de la fusion musicale : « Il a créé un idiome hybride qui marie la rigueur harmonique occidentale et le spleen oriental. Il n’a pas imité l’Occident, il l’a digéré. »

Le fils de, l’ennemi de, l’héritier réconcilié

Longtemps, Ziad Rahbani a combattu l’esthétique de ses parents, jusqu’à la caricature. Il a tourné en dérision l’imaginaire bucolique des frères Rahbani, l’envol poétique de leurs métaphores, les chants aux bergers. Et puis, dans un geste apaisé, il a fini par orchestrer Ila Assi, hommage vibrant à son père, comme pour clore une dispute intérieure.

Le poète et critique Fady al-Abdallah note : « Quand Ziad est devenu un héritier, il a cessé d’être un insurgé. En disparaissant, il emporte avec lui non seulement une voix, mais une capacité à s’opposer à nos rêves tout faits. »

À Feyrouz, après Assi, il a offert un nouveau souffle musical, ancré dans le réel. De Wahdon à Wala Kif, il a révélé une femme plus intime, plus humaine, loin de la poésie pastorale de ses débuts. Ensemble, ils ont redéfini la chanson arabe moderne en inventant un langage sonore inédit, mêlant jazz, musique orientale et mélancolie contemporaine, troquant les envolées lyriques contre une émotion plus nue, ancrée dans la modernité du verbe et du quotidien.

Une absence qui hurle

L’artiste s’était éloigné depuis plusieurs années. En juillet 2018, après plusieurs années de retrait, Ziad Rahbani a retrouvé la scène à l’occasion du Festival de Beiteddine, dans un concert très attendu sobrement intitulé À Beiteddine. Entouré d’un grand orchestre et d’un chœur, il a revisité son répertoire ainsi que celui des Rahbani, mêlant morceaux emblématiques, extraits théâtraux et pointes d’ironie politique. Ces deux soirées exceptionnelles ont marqué l’un de ses derniers grands rendez-vous avec le public, dans un palais devenu, le temps d’un été, l’écrin vibrant de son irrévérence poétique.

Depuis, son public, fidèle, attendait un retour, un mot sur Gaza, sur la Syrie, sur la crise libanaise. Rien. Le silence de celui qui avait tant parlé. Peut-être parce que la parole était devenue inaudible.

Et puis est venue la nouvelle, le 26 juillet 2025. Son cœur a lâché, après des années de maladie du foie. Le Liban s’est figé. Le monde arabe a perdu l’un de ses derniers maîtres.

Le président Joseph Aoun a salué « une conscience vive », le Premier ministre Nawaf Salam « une voix libre fidèle à la dignité ». Le ministre de la Culture Ghassan Salamé a exprimé sa profonde tristesse, saluant « un artiste total, un rebelle incandescent qui a redonné un souffle politique à la musique arabe et à la scène libanaise. Ziad Rahbani n’a jamais été dans la facilité. Il a été la mémoire ironique et douloureuse de notre pays, une voix irréductible que le silence ne pourra jamais faire taire ».

Ces mots officiels, si justes soient-ils, peinent pourtant à contenir la déflagration intime qu’a provoquée sa disparition.

Car Ziad Rahbani n’était pas seulement un artiste. Il était un système de pensée. Une langue. Une façon d’habiter la colère. De rire du chaos. De faire danser l’effondrement. Il a désobéi pour mieux créer. Il a refusé les compromis. Il a choisi la marge comme scène. Et c’est là, dans cette marge devenue centrale, que des générations continueront de l’écouter, non pas pour se consoler, mais pour comprendre.

Et, ironiquement, même ces mots-là, Ziad les aurait sans doute tournés en dérision…