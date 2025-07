Un génie en rupture : Ziad Rahbani ou l’art de bousculer l’héritage

Ce n’est pas « soudainement » que Ziad Rahbani s’est éteint. Dramaturge, compositeur, militant, pianiste et agitateur politique, l’artiste rebelle s’est écarté depuis longtemps des projecteurs. Mais son art lui survivra. L’enfant prodige de la famille Rahbani, dont il s’est très tôt affranchi du carcan musical, et fils de Feyrouz répétait d'ailleurs souvent : « Je ne suis pas contre la mort, mais contre une mort sans sens. »Plus qu’un artiste, Ziad (qui a fait de son prénom un nom) fut une figure populaire et philosophique, irréductible à la musique ou au théâtre. Sa notoriété naît autant de ses pièces satiriques que de ses chroniques politiques radiophoniques diffusées sur « Sawt el Chaab », la radio du Parti communiste libanais, auquel il a longtemps été affilié. Sa verve critique, son humour...

