« Leur relation était conflictuelle sur fond d’amour absolu » : Entre Ziad et Feyrouz, orages et pardons au pays des Rahbani

Hiver 1987. Dans son appartement de Raouché avec vue sur la mer, seul le bruit de la pluie trouble son café de l’après-midi. Assise en majesté au centre d’un salon aux teintes neutres, Feyrouz porte encore officiellement le deuil d’un mari - décédé moins d’un an plus tôt - qu’elle n’aimait plus évoquer. À l’extérieur, le climat est pourtant à l’anarchie. La présidence d’Amine Gemayel est plus que jamais affaiblie, l’armée est divisée en lignes communautaires, la Syrie de Hafez el-Assad contrôle de larges parties du territoire et le Hezbollah est en pleine expansion. Mais pour Ziad Rahbani, l’heure est au renouveau.« Ce jour-là, il est allé rendre visite à sa mère, la figure chrétienne recluse dans ce Beyrouth-Ouest à majorité musulmane, avec la bonne intention de lui proposer un morceau qui...

