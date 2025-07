« La résistance est plus nécessaire que jamais », affirme un député du Hezbollah

Dans un contexte de tensions accrues le long de la frontière sud du Liban, le député du mouvement chiite Amal Ali Hassan Khalil et le député du Hezbollah Hassan Ezzeddine ont mis en garde samedi contre les violations israéliennes persistantes, appelant à un renforcement de la gouvernance locale et un engagement renouvelé en faveur de la « résistance ».

S'exprimant lors d'une réunion avec des responsables municipaux de Tyr, Bint Jbeil et Marjeyoun, M. Khalil a décrit le Liban comme étant confronté à « l'une des phases les plus complexes » depuis des décennies, marquée par des défis politiques, sécuritaires et géopolitiques régionaux, et souligné le rôle essentiel des municipalités dans ce domaine, rapporte l'Agence nationale d'information (ANI, officielle). « Des problèmes majeurs se développent dans la région et auront inévitablement un impact sur la stabilité interne du Liban (...) C'est pourquoi les conseils municipaux doivent être capables de réagir et de guider les communautés locales à travers ces défis », a-t-il ajouté.

L'élu a aussi mis en garde contre l'escalade des tensions à la frontière : « Nous vivons en contact direct avec l'ennemi israélien, qui tente désormais d'imposer sa volonté par des agressions quotidiennes. Cela nous place tous dans une position de responsabilité ». Il a dans ce cadre plaidé en faveur d'une réforme législative visant à renforcer les pouvoirs des autorités locales, soulignant les efforts en cours pour rédiger une loi sur l'autonomisation des municipalités et critiquant le fonds municipal actuel, qu'il juge insuffisant et non viable.

Abordant la question de la dynamique régionale, M. Khalil a accusé Israël de poursuivre un projet plus large pour effacer l'identité et la géographie palestiniennes. « La Syrie est devenue, dans les faits, un protectorat israélien », a-t-il affirmé, avertissant qu'Israël cherche désormais à étendre ce projet au Liban-Sud par « le feu, la politique et peut-être l'occupation ».

« La résistance est plus nécessaire que jamais »

Dans le même esprit, le député du Hezbollah Hassan Ezzeddine a condamné ce qu'il a qualifié d'« agression continue » d'Israël lors de l'inauguration d'un institut coranique et d'une « salle des martyrs » à Maaroub (Tyr).

« Ce que fait actuellement l'ennemi sioniste va au-delà de simples violations, c'est une guerre permanente », a-t-il déclaré, accusant Israël de cibler des habitations et des infrastructures sous prétexte de perturber les réseaux de la « résistance », « malgré les déclarations publiques de l'armée libanaise, de la Force intérimaire des nations unies au Liban (Finul) et des organismes internationaux selon lesquelles aucune infrastructure de ce type n'existe au sud du Litani ».

M. Ezzeddine a en outre décrit Israël comme le bras régional de la puissance américaine. « Quand Israël ne peut pas agir, les États-Unis interviennent directement, comme on l'a vu lors de l'attaque contre la République islamique d'Iran », a-t-il martelé, en faisant valoir que « défendre notre terre ne nécessite l'autorisation de personne, c'est un droit naturel ». « C'est pourquoi la résistance reste plus nécessaire que jamais. Elle nous protège de l'isolement et des attaques », a-t-il ajouté.

Le député du mouvement Amal Kabalan Kabalan a pour sa part appelé samedi les Libanais à « travailler main dans la main », au cours d'une rencontre à Sohmor avec le mufti de Rachaya Wafic Hijazi et plusieurs responsables locaux. « Nous voyons aujourd'hui ce qu'il se passe en Palestine, en termes de famine et de destruction (...) Nous avons besoin d'être unis et de faire attention à la discorde qui s'abat sur nos régions, nos pays et nos peuples », a-t-il dit.

Washington a appelé à l'élaboration d'une feuille de route claire pour le désarmement du Hezbollah, comprenant un calendrier et des mécanismes d'application. Mais le parti chiite pro-iranien a fermement rejeté tout nouvel accord, insistant sur le fait qu'Israël doit d'abord se conformer aux accords existants. Le Hezbollah refuse de rendre ses armes ou de s'engager à respecter un calendrier de désarmement.