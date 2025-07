Lebanon Debate porte plainte contre Charles Jabbour pour « fausses allégations »

Le site d’information Lebanon Debate a annoncé vendredi avoir porté plainte contre le responsable de communication des Forces libanaises (FL) Charles Jabbour, en raison d’une « série d’accusations prétendant que notre site est financé par le Hezbollah et travaille pour lui ». « Ces allégations sont totalement erronées, nous les rejetons en bloc, et les considérons comme une incitation délibérée en vue de ternir notre professionnalisme, notre indépendance et notre place sur les scènes libanaise et arabe », poursuit le communiqué du site.

Selon Lebanon Debate, « la plainte déposée contre Charles Jabbour a été déférée jeudi devant le Parquet pénal central, suivant une note de la Cour de cassation à Beyrouth, en attendant l’ouverture d’une enquête à ce propos ». Le site a annoncé qu’il allait prochainement « porter plainte contre le parti des Forces libanaises en raison d’un communiqué officiel contenant les mêmes accusations mensongères ».

Interrogé à propos de cette plainte déposée contre lui, Charles Jabbour affirme à L’Orient-Le Jour que « ce site publie chaque jour une ou plusieurs informations totalement fausses sur les FL, et nous avons déjà déposé des dizaines de plaintes contre eux ». Il ajoute : « La liberté de presse est sacrée et nous comprenons la publication d’articles contre les FL dans certains médias. Mais ce site publie de manière systématique des informations non vérifiées et erronées nous concernant, dans ce qui semble être une campagne dirigée contre les FL. Nous ne pouvons expliquer cela que par des liens avec une partie qui pousserait ce site à agir de la sorte. »

Les FL sont aujourd’hui l’un des adversaires politiques les plus farouches du Hezbollah, et le fer de lance de la demande d'un désarmement du parti chiite après sa dernière guerre avec Israël en 2023-2024.