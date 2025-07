Rare visite de Geagea chez Joumblatt : Soueida, monopole des armes et loi électorale au menu

C'est une visite assez rare pour être soulignée. Mercredi, Samir Geagea, le chef des Forces libanaises, s'est entretenu avec le leader druze et ancien chef du Parti socialiste progressiste, Walid Joumblatt, au domicile de ce dernier, rue Clemenceau. Ce déplacement inédit du leader chrétien, qui limite ses mouvements depuis la vague d'assassinats ayant touché des opposants au Hezbollah entre 2005 et 2013, intervient après la vague de violences qui a touché Soueida, une province majoritairement druze du sud de la Syrie, où des combattants proches du gouvernement, des miliciens druzes et des Bédouins se sont affrontés la semaine dernière. De quoi faire craindre à de nombreux observateurs un débordement des violences au Liban. À l’issue de l’entretien, M. Geagea a déclaré que la réunion avait été « fructueuse et...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte