Des hélicoptères de l'armée libanaise mobilisés pour éteindre l'incendie dans la forêt de Qala dans le Akkar

Des hélicoptères de l’armée libanaise ont été envoyés dès l'aube vendredi pour tenter de maîtriser un incendie qui ravage depuis deux jours la forêt de cèdres et de sapins de Qala, sur les hauteurs de la localité de Mechmech au Liban-Nord, rapporte notre correspondant sur place Michel Hallak, citant des sources locales.

Le brouillard qui enveloppait la région jeudi après-midi a entravé l’intervention des hélicoptères, tandis que les vents secs ayant soufflé dans la nuit de jeudi à vendredi sur les hauteurs ont favorisé la progression des flammes en direction de Jurd el-Qaytaa. Dans cette zone, le sol est tapissé d’une épaisse couche d’herbe sèche, ce qui a facilité l’extension des flammes. Le feu a déjà détruit de vastes superficies couvertes d’arbres centenaires, notamment des cèdres et des pins de Cilicie, ainsi que des plantes, habitats naturels d’oiseaux et de faune sauvage.

Le secteur avait déjà été la proie des flammes mardi, avant que l’incendie ne soit finalement maîtrisé dans l’après-midi.

Particulièrement difficile d’accès et dépourvue de routes permettant aux véhicules de pompiers d’atteindre le foyer, la région a rendu nécessaire l’intervention d'un hélicoptère. L’appareil a été ravitaillé en eau depuis un bassin artificiel installé à proximité, approvisionné par la Défense civile avec l’appui de l’Union des municipalités du Jurd el-Qayta et de citernes locales. Des volontaires des villages voisins et l'équipe de lutte rapide contre les incendies de l'Association « Le sentier du Akkar » (Darb Akkar), contribuent également aux interventions sur le terrain pour maîtriser le feu.

Les habitants de la région appellent à l’ouverture d’une enquête pour déterminer les causes de la recrudescence des incendies dans cette zone, et réclament des sanctions contre les responsables.