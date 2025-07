Brusque escalade israélienne au Liban-Sud

L’armée israélienne a mené, jeudi en début de soirée, une dizaine de raids au Liban-Sud, dans une nouvelle escalade qui intervient au lendemain du départ de l'émissaire américain Tom Barrack, sans avoir effectué de percée dans les pourparlers.Selon notre correspondant Mountasser Abdallah, pas moins de 20 missiles ont été largués en l’espace de 20 minutes sur des cibles situées au nord du fleuve Litani. De son côté, le porte-parole arabophone de l’armée israélienne, Avichay Adraee, a affirmé sur son compte X que l’aviation avait visé « des entrepôts d’armes » et des « rampes de tir de missiles ». Les raids ont ciblé les localités de Mahmoudiyé, Zoughrin, les abords de Sajjad, les hauteurs de Reihan (caza de Jezzine), ainsi qu'une zone située entre Ansar et Zrariyeh, et le lit du fleuve Litani, entre...

