Un « combattant du Hezbollah porté disparu » a-t-il été fait prisonnier en Israël ?

Le 21 juillet, la chaîne publique de télévision israélienne Kan diffuse un reportage sur la prison israélienne d'Ayalon. On y voit des couloirs éclairés au néon, des gardiens portant des gilets pare-balles et des prisonniers, habillés de tenues marron, au sol ou traînés par leurs geôliers. Sur les images présentant une nouvelle aile pénitentiaire appelée « Rakevet » refermant « les pires terroristes issus du Hamas et du Hezbollah » selon la chaîne, les liant à l’attaque du 7 octobre 2023 par le Hamas contre Israël, un prisonnier a attiré l’attention d'une internaute au Liban. Celui-ci, dont on ne voit que le haut de la tête, sans les traits du visage, est identifié comme Mahdi Saleh par Zeinab Saleh, qui se présente comme son « épouse ». Selon une publication qu'elle a partagée sur Facebook...

