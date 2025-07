Et nous on danse

Barrack est venu et reparti. Barrack nous a avertis, il n’y a pas à tergiverser. Ou le Hezbollah remet ses armes, ou le train syrien partira en nous laissant sur le quai. En réponse que font notre Premier ministre et une partie de son gouvernement ? Ils chantent et dansent au Festival de Beiteddine pour un Liban à reconstruire. Les Libanais ploient sous les taxes, le manque d’eau, les factures d’électricité exorbitantes, des générateurs explosent à cause de la fraude du mazout, et leur argent est toujours séquestré. Le journal télévisé nous montre une Première dame élégante au bras d’un président souriant qui font le tour du centre-ville afin d’inaugurer l’éclairage des souks désertés. En janvier 2025, nous avions espéré, voire nous étions assurés de notre bonne étoile, le discours d’investiture avait auguré un avenir sinon radieux mais pour le moins porteur de fermeté, de paix et d’assurance. Mais le citoyen voit déjà l’été se terminer devant une rentrée sans rien de changé. Les textes publiés dans le cadre de la rubrique « Courrier » n’engagent que leurs auteurs. Dans cet espace, « L’Orient-Le Jour » offre à ses lecteurs l’opportunité d’exprimer leurs idées, leurs commentaires et leurs réflexions sur divers sujets, à condition que les propos ne soient ni diffamatoires, ni injurieux, ni racistes. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Barrack est venu et reparti. Barrack nous a avertis, il n’y a pas à tergiverser. Ou le Hezbollah remet ses armes, ou le train syrien partira en nous laissant sur le quai.En réponse que font notre Premier ministre et une partie de son gouvernement ? Ils chantent et dansent au Festival de Beiteddine pour un Liban à reconstruire.Les Libanais ploient sous les taxes, le manque d’eau, les factures d’électricité exorbitantes, des générateurs explosent à cause de la fraude du mazout, et leur argent est toujours séquestré. Le journal télévisé nous montre une Première dame élégante au bras d’un président souriant qui font le tour du centre-ville afin d’inaugurer l’éclairage des souks désertés.En janvier 2025, nous avions espéré, voire nous étions assurés de notre bonne étoile, le discours d’investiture avait...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte