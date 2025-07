Nucléaire : l’Iran face à un ultimatum posé par Washington et ses alliés 

Le délai est fixé. Selon trois sources proches du dossier citées par le média Axios, Washington et ses alliés ont convenu d’imposer de lourdes sanctions à l’Iran si aucun accord sur le nucléaire n’est trouvé d’ici à la fin du mois d’août, une décision résultant d’un appel téléphonique lundi entre le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, et les ministres des Affaires étrangères français, allemand et britannique. En cas d’échec d’ici à cette date, les trois puissances européennes prévoient de déclencher le mécanisme de « snapback » en vertu duquel les sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies contre Téhéran, levées dans le cadre de l’accord de Vienne signé en 2015, seront automatiquement réimposées. Ces développements interviennent peu après que le conseiller de...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte