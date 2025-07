Nucléaire iranien : que faut-il savoir sur le mécanisme de « snapback » ?

Si les pourparlers entre les Iraniens et les Américains n’ont pas repris sur le dossier nucléaire après la guerre entre Téhéran et Tel-Aviv le mois dernier, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères rencontrera ses homologues français, britannique et allemand vendredi 25 juillet. Les pays européens signataires du JCPOA, appelés les E3, ont prévenu le 15 juillet, lors d’un appel téléphonique, avoir fixé avec les États-Unis la fin août comme date limite de facto pour parvenir à un accord nucléaire avec l'Iran. Au-delà de cette date butoir, les E3 menaçent d’activer le mécanisme de « snapback », qui réimposera automatiquement toutes les sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU sur l’Iran ayant été levées en vertu de l'accord de Vienne signé en 2015. Intégré au JCPOA, le snapback...

