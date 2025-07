Résolution bancaire : la sous-commission parlementaire approuve le projet de loi

La sous-commission parlementaire chargée d'examiner les amendements au projet de loi sur la résolution du secteur bancaire a approuvé lundi le texte, rapporte l’Agence nationale d’information (Ani, officielle). Ce projet de loi, considéré comme l’une des principales réformes attendues du gouvernement libanais, doit désormais être adopté par la commission des Finances avant d’être soumis au Parlement.

Il y a deux jours, le ministre des Finances Yassine Jaber avait déclaré à L’Orient-Le Jour qu’il s’attendait à ce que le projet de loi de résolution bancaire soit soumis au Parlement avant la fin du mois, plus précisément le 30 juillet.

La loi de résolution bancaire fixe le cadre juridique dans lequel doit être organisée la restructuration du secteur dysfonctionnel depuis le début de la crise, qui avait éclaté en 2019. Son adoption, mais surtout sa mise en œuvre, font partie des chantiers que le Liban doit lancer pour espérer convaincre le FMI de le laisser souscrire à l'un de ses programmes d’assistance financière, afin de financer son redressement et convaincre les partenaires internationaux de financer la reconstruction. Dans l’idéal, le gouvernement devrait réaliser d’importantes avancées avant les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale en octobre prochain pour espérer débloquer rapidement un processus paralysé depuis 2020, à la suite des échecs des gouvernements de Hassan Diab puis de Nagib Mikati à résoudre le problème de la restructuration bancaire et celui de la répartition des pertes.