Après l’appel à la résistance armée de son parti en Syrie, Wi’am Wahab visé par un recours judiciaire

Une semaine après l’annonce sur X de la création d’une formation baptisée « armée du Tawhid » par le chef du parti druze éponyme, Wi’am Wahab, qui a appelé à la mise en place d’une « résistance indépendante » pour faire face aux affrontements opposant tribus bédouines et druzes à Soueida (Syrie), M. Wahab a été visé, lundi, d’une note d’information judiciaire. Le recours, dénonçant des crimes qui « menacent la sécurité nationale et la paix civile », a été déposé devant le parquet de cassation par Nohad Salma, avocat, et Kifah al-Kassar, membre du Conseil islamique chérié, présidé par le mufti de la République, Abdellatif Deriane. « Tout le monde, à Soueida et dans les villages environnants, doit expulser les hommes armés hors de la ville. (…). Restez fermes et (ces hommes) seront...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte