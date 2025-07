Raggi appelle Bahreïn à rouvrir son ambassade au Liban

Le ministre libanais des Affaires étrangères Joe Raggi a appelé mardi Bahreïn à rouvrir son ambassade à Beyrouth, dans une interview accordée au quotidien bahreïni « al-Ayyam ». La plupart des pays du Golfe continuent d'interdire à leurs ressortissants de se rendre au Liban, après une crise diplomatique survenue en 2021 entre le pays du Cèdre et l’Arabie saoudite et ses voisins. Le président de la République Joseph Aoun est pour sa part attendu mardi à Manama pour une visite officielle. « Le Liban attend la réouverture de l'ambassade du royaume de Bahreïn et la désignation d'un ambassadeur pour la relance des relations diplomatiques entre les deux pays », a déclaré le chef du Palais Bustros. « Les relations fraternelles entre le Liban et Bahreïn n'ont jamais été coupées et si elles...

