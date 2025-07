Sud de la Syrie : Les autorités ont mis en place un plan d’urgence sanitaire, affirme le ministre de la Santé à L'Orient-Le Jour

Le ministre syrien de la Santé, Musaab al-Ali, a affirmé lundi à L’Orient-Le Jour, depuis l'hôpital d’Izraa dans la province de Deraa, que les autorités ont mis en place un plan d’urgence sanitaire pour répondre à la crise humanitaire dans le sud du pays. La région été marquée par une flambée de violences intercommunautaires qui ont fait plus de 1 200 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). Alors qu’un cessez-le-feu fragile est entré en vigueur dimanche dans la province de Soueida, il a annoncé l’arrivée d’un premier convoi d’aide humanitaire le jour-même dans la ville, en coordination avec le Croissant-Rouge syrien.

« Nous voulions faire parvenir les aides à Soueida, nous avons reçu des messages d'avertissement et non pas de menaces indiquant que la situation n'était pas stable à Soueida et qu'il est mieux de ne pas y entrer. Nous avons répondu à cet appel et avons réussi à faire parvenir une partie de l'aide avec le Croissant-Rouge syrien », a expliqué le ministre à notre journaliste sur place Caroline Hayek. Il a aussi indiqué que des blessés ont été évacués de Soueida à Deraa. « Pour cette raison, nous avons amené de Damas une clinique mobile », a-t-il souligné.

M. al-Ali a aussi indiqué que « les secteurs sanitaire et humanitaire sont toujours les plus touchés après un conflit ». « Nous avions un plan d'urgence depuis le premier jour auquel ont participé la direction du ministère de la Santé à Soueida, Deraa et Damas et afin de traiter les blessés et assurer les services sanitaires nécessaires dans la mesure du possible », a-t-il souligné. Il a également précisé que le ministère a « accru son intervention au 3e jour des affrontements pour inclure Hama, Lattaquié et Tartous ». Le ministre syrien a par ailleurs indiqué que les personnes souffrant de maladies chroniques ont été impactées par les affrontements, notant toutefois que le ministère a réussi à faire entrer à Soueida des médicaments qui leur sont destinés.

Les violences qui ont opposé depuis le 13 juillet des combattants druzes aux bédouins, avant l'intervention des forces gouvernementales et de groupes tribaux venus des autres régions de la Syrie, ont fait plus de 1.260 morts selon l'OSDH. La morgue de l'hôpital gouvernemental de Soueida est pleine et des corps jonchent le sol à l'extérieur de l'établissement, avait constaté dimanche un photographe de l’AFP.