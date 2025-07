Barrack au Grand Sérail : Washington ne peut pas donner de garanties au Liban

L'émissaire américain Tom Barrack, a affirmé lundi à l'issue d'une réunion avec le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, que Washington veut assurer le retour à la stabilité dans la région, ce qui justifie son retour à Beyrouth pour la deuxième fois en deux semaines, mais qu'il ne peut pas « forcer Israël à faire quoi que ce soit », reconnaissant que l'accord de cessez-le-feu conclu fin novembre pour mettre fin à la guerre entre le Hezbollah et l'Etat hébreu « n'a pas réussi ».

Cet accord, entré en vigueur le 27 novembre, avait été parrainé par Washington et Paris. Il prévoyait un retrait total des troupes israéliennes du Liban-Sud, où elles occupent encore cinq positions en territoire libanais, continuent de mener des incursions terrestres et mènent quasiment quotidiennement des frappes. Côté libanais, il devait mener au désarmement du Hezbollah, en priorité au sud du Litani, puis dans le pays, comme le prévoit la résolution 1701 de l'ONU qui sert de cadre à l'accord de trêve, ce que rejette le parti milice. Les attaques israéliennes sur le Liban au cours des huit derniers mois ont fait plus de 270 morts.





Pas de garanties, pas de menaces, pas de sanctions

Affirmant, depuis le Grand Sérail, que l'accord de trêve « n'a pas réussi » et que les Etats-Unis veulent « résoudre » cette situation, M. Barrack, lui-même d'origine libanaise, a affirmé être là « parce que le président américain Donald Trump accorde de l'importance à la situation au Liban et au rétablissement de la stabilité dans la région ». « Nous voulons discuter avec les acteurs nationaux, le gouvernement, pour voir comment on peut aider », a-t-il souligné, affirmant ne pas avoir pris connaissance de « remarques » du Hezbollah concernant la feuille de route proposée par Washington et rappelant que, pour l'administration américaine, le parti chiite est « une organisation terroriste ». « Nous essayons d'aider, d'utiliser notre influence sur toutes les parties », a-t-il ajouté, affirmant que le désarmement du Hezbollah est « une question interne libanaise ». Il a encore souligné que les Etats-Unis ne sont pas là pour « menacer » et qu'ils n'ont pas l'intention d'imposer de nouvelles sanctions sur les responsables libanais. « Imposer des sanctions est un processus compliqué, qui n'est pas actuellement en discussion », a-t-il indiqué. Il n'y a toutefois pas de « garanties » faites à Beyrouth, a-t-il souligné en réponse à une question, déclarant que les Etats-Unis « ne peuvent pas forcer Israël à faire quoi que ce soit ». « Nous sommes là pour vous aider à parvenir à une meilleure entente avec vos voisins, et pas juste Israël, mais c'est à vous et à votre gouvernement de jouer », a-t-il déclaré, insistant sur le fait que Washington « veut rétablir la stabilité dans la région et non jeter de l'huile sur le feu ».

Projet de mémorandum pour l'application des engagements du Liban

Arrivé dimanche à Beyrouth, l’émissaire américain avait été reçu, avant sa réunion au Grand Sérail, par le président libanais, Joseph Aoun. Selon la présidence, lors de cette rencontre, M. Aoun a remis au diplomate, « au nom de l'Etat libanais, un projet de mémorandum global pour mettre en œuvre ce à quoi le Liban s'est engagé », qu'il s'agisse des modalités de l'accord de trêve, la prestation de serment du chef de l'Etat ou la déclaration ministérielle du cabinet de Nawaf Salam.

Les réunions de M. Barrack se déroulent en présence de l'ambassadrice des États-Unis Lisa Johnson. Selon les médias locaux, l'envoyé américain devrait s'entretenir également dans la journée avec le patriarche maronite Béchara Raï, le métropolite grec-orthodoxe de Beyrouth, Mgr Élias Audi, le commandant en chef de l'armée, le général Rodolphe Haykal, ainsi qu'avec le leader druze Walid Joumblatt. Un dîner regroupant plusieurs députés est par ailleurs prévu à l’ambassade des États-Unis.

La visite de Tom Barrack au Liban s’inscrit dans le cadre des efforts pour consolider le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Au cours de son précédent séjour, il avait reçu la réponse libanaise à une proposition américaine prévoyant notamment le désarmement du Hezbollah. Beyrouth devait recevoir quelques jours plus tard des remarques sur cette réponse, demandant notamment l'achèvement du désarmement du parti chiite d’ici à la fin de l’année, surtout en ce qui concerne les armes lourdes et moyennes. Cette nouvelle tournée se veut donc une occasion de poursuivre le dialogue et de rapprocher les points de vue. Selon nos informations, Beyrouth compte s’engager clairement pour un retour au monopole d’État sur les armes et proposera de mener ce chantier « par étapes », qui avanceraient au fur et à mesure qu’Israël complétera sa part du marché en se retirant du Liban-Sud. Une position qui tranche ouvertement avec celle du Hezbollah, dont le secrétaire général Naïm Kassem avait appelé vendredi les responsables à « ajourner la question du monopole des armes ».