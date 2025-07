« Nous sommes en train de mourir » : la malnutrition atteint des niveaux alarmants à Gaza

La malnutrition atteint des niveaux alarmants dans la bande de Gaza en guerre, touchant particulièrement les enfants, alerte l'ONU qui déplore l'entrée au compte-gouttes de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien assiégé.La Défense civile de Gaza a déclaré à l'AFP avoir constaté une augmentation du nombre de décès de nourrissons causés par « la faim et la malnutrition sévères », signalant au moins le décès de trois bébés la semaine écoulée. « Ces cas déchirants ne sont pas dus à des bombardements directs, mais à la famine, au manque de lait maternisé et à l'absence de soins de santé de base », a déclaré à l'AFP le porte-parole de cette organisation, Mahmoud Bassal. Témoignage de Gaza Noor Alyacoubi depuis Gaza : Dans ce monde, même la vie d'un âne vaut plus que la...

