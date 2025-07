Noor Alyacoubi depuis Gaza : Dans ce monde, même la vie d'un âne vaut plus que la nôtre

Noor Alyacoubi, 27 ans, traductrice et coordinatrice médias dans un centre de recherches, n’a pas quitté Gaza depuis les premiers jours de la guerre opposant le Hamas à l’État hébreu. Elle raconte à L’Orient-Le Jour son choc après avoir entendu sur une chaîne israélienne que l'armée aurait volé des ânes de Gaza pour les évacuer vers la France où ils se feraient soigner.Cela fait 653 jours. Je me le suis répété tellement de fois que ça ne me paraît même plus réel. Plus de six cent jours de faim, de peur, de froid et d'attente - celle que quelque chose, n'importe quoi, change. Mais rien ne change. Nous sommes toujours pris au piège. Toujours assiégés. Nous continuons à voir nos vies réduites à la mesure d'une tente, d'une ration, d'une prière.Israël continue de perfectionner la...

