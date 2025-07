Délégation belge aux centres de Amel à Chiyah et Haret Hreik

L’ambassadeur de Belgique au Liban Arnaud Pauwels, accompagné d’une délégation du ministère belge des Affaires étrangères, a effectué une tournée dans les centres de l’association Amel International à Chiyah et à Haret Hreik. La visite visait à évaluer l’état des deux centres, touchés par les bombardements pendant la récente guerre au Liban. La délégation a entamé sa tournée au centre de Chiyah, récemment rénové suite aux dommages causés par la guerre. Le centre a repris ses activités, notamment l’École Amel pour l’autonomisation des travailleuses migrantes, les programmes de soutien et d’autonomisation des jeunes, ainsi que les séances de soutien psychosocial pour les femmes et les jeunes filles. Au cours de la visite, les membres du personnel ont partagé leurs expériences et exposé les défis croissants auxquels la communauté locale est confrontée. La deuxième étape a eu lieu au Centre de santé et de développement social de Haret Hreik, qui accueille sur quatre étages chaque année des dizaines de milliers de personnes en leur assurant des soins de santé primaires, une formation professionnelle et de soutien éducatif. La délégation s’est rendue dans les salles de classe pendant les séances d’autonomisation, interagissant avec les enfants et les participants à diverses activités. Le Dr Kamel Mehanna, président de Amel, a exprimé sa gratitude pour la solidarité de la Belgique envers le peuple libanais ainsi que son soutien aux programmes humanitaires répondant à des besoins fondamentaux. Pour sa part, Brigitte Stevens, fonctionnaire au ministère belge des Affaires étrangères, a salué l’approche inclusive et digne de Amel, insistant sur l’engagement de l’organisation envers sa mission, même dans les circonstances les plus difficiles. L’ambassadeur Pauwels a souligné l’importance de la présence de l’association parmi les communautés marginalisées. Il a qualifié le modèle de Amel – ancrage communautaire, personnel engagé, infrastructures de pointe et programmes d’autonomisation – de réalisation exemplaire. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

