Yassine Haj Saleh : En Syrie, nous n’avons plus de traducteurs entre les douleurs

Il y a sept mois, l’offensive éclair menée par Hay’at Tahrir el-Cham et ses alliés s’était soldée en quelques jours par la chute d’un régime vieux de plus d’un demi-siècle et considéré comme l’un plus répressif du monde. L’avènement d’une nouvelle ère, sans effusion de sang, laissait espérer un avenir meilleur pour sa population. Mais cette parenthèse s’est rapidement refermée.

Après les massacres anti-alaouites perpétrés en mars dernier par des forces alliées au nouveau régime, les affrontements entre druzes, Bédouins et troupes officielles qui ont fait plusieurs centaines morts depuis dimanche à Soueida ont rappelé combien la haine confessionnelle était encore vive. Dans les deux cas, le gouvernement de transition mené par Ahmad el-Charaa s’est montré incapable d’empêcher ses hommes de commettre des crimes dans des territoires majoritairement peuplés de minorités religieuses. Quels sont les ressorts de cette violence ? Que cela nous dit-il du nouveau pouvoir ? Et comment envisager l’avenir de la Syrie dans ce contexte d’extrêmes tensions ? Dans un entretien à L’Orient-Le Jour, l’intellectuel et ancien prisonnier politique syrien Yassine el-Haj Saleh revient sur le drame d’une société qui, « en l’absence de vie politique réelle et de partis, s’est fragmentée en communautés paranoïaques ».

Comment voyez-vous la nouvelle vague de violence qui s’abat sur le sud de la Syrie depuis dimanche dernier ?

C’est un problème structurel. La Syrie est une société très diverse, mais le pouvoir politique n’a jamais reflété cette diversité. Historiquement, nous avons eu un système dominé par un parti unique devenu un régime familial et sectaire. Aujourd’hui, c’est une autre communauté, les sunnites, qui contrôle le pouvoir, mais l’État continue de ne pas représenter l’ensemble du peuple. On ne peut pas stabiliser le pays en maintenant ce déséquilibre.

Tant que l’État impose son monopole sans être inclusif, les tensions continueront. C’est cette structure même qu’il faut changer pour éviter de retomber dans le même schéma que sous les Assad. Les explosions de violences sur la côte en avril et les exactions actuelles en sont des symptômes. Elles offrent aussi un prétexte à d’autres puissances, comme Israël, d’intervenir sous couvert de protéger certaines communautés. Mais la priorité, en tant que syriens, est de balayer devant notre porte. Je tiens donc l’administration actuelle pour responsable de cette instabilité persistante.

Cette volonté d’imposer un monopole exclusif découle-t-elle de considérations pratiques (ne pas s'aliéner la base sunnite…), idéologiques, religieuses ?

Le principal problème des nouveaux responsables du pays est l’instinct dominant qu’ils ont de concentrer le pouvoir entre leurs mains. C’est un choix politique, pas seulement une question de croyance religieuse. Le président porte une part de responsabilité : soit il ne peut pas agir, et alors il faut quelqu’un d’autre, soit il refuse d’agir, ce qui est encore plus grave. Il est temps d’en finir avec cette centralisation entre les mains d’un seul groupe.

Nous nous sommes battus pour une démocratie qui inclut toutes les composantes de la société, et ce principe d’inclusivité est au cœur de mon travail. Nous n’avons pas combattu un régime exclusif pour en accepter un autre sous une autre forme. Les sunnites sont majoritaires en nombre, mais, politiquement, cela ne veut rien dire : ils sont trop divers et divisés pour constituer un bloc homogène. Et même unis, cela ne justifierait jamais l’exclusion des alaouites, druzes, Kurdes, chrétiens, et d’autres minorités, qui forment un tiers de la population. Dans une société aussi pluraliste que la Syrie, l’exclusion ne peut tout simplement pas fonctionner. Le système doit refléter cette diversité.

C'est la deuxième fois que les forces gouvernementales sont impliquées dans des crimes contre des civils alors qu'elles sont censées rétablir l’ordre. Quelles seront les conséquences pour la société syrienne ?

La nouvelle administration a échoué à rassembler : elle n’a pas élargi son soutien et a même perdu des voix modérées ou critiques qui lui étaient auparavant favorables. Beaucoup de Syriens, déçus ou en colère, considèrent ce qui s’est passé, dans la région de Lattaquié notamment, comme inacceptable. Même s’il s’agissait d’une erreur ou d’un moment de panique, cela reste impardonnable aux yeux de nombreux citoyens.

Au-delà de la violence exterminatrice, ce sont des actes humiliants, ciblant des communautés pour ce qu’elles sont, pas pour ce qu’elles ont fait. Des familles entières ont été massacrées. Ce n’est pas par accident : on ne commet pas les mêmes atrocités deux fois en quatre mois sans que ce soit systémique.

Comment expliquer que l’État ne puisse empêcher ces crimes dans ses rangs ?

La nouvelle administration est dans sa position la plus faible depuis sa prise de pouvoir. Soit elle ne contrôle pas les groupes armés, ce qui est alarmant, soit elle les contrôle, ce qui est encore plus grave. Elle a perdu en crédibilité, en soutien, et sa popularité est au plus bas. La défaite politique – aggravée par les pressions extérieures des États-Unis, de la Turquie, des pays arabes, et les crimes de ses propres forces, ainsi que l’agression d’Israël, qui commet un génocide au quotidien à Gaza, et intervient en Syrie pour approfondir les divisions et affaiblir davantage le pays – a été mal gérée. Par ailleurs, la commission chargée d’enquêter sur les massacres sur la côte n’a toujours pas publié ses conclusions, malgré le dépassement des délais. Le silence et l’absence de justice alimentent la colère. En promettant des enquêtes sans résultats concrets, le régime ne fait que creuser sa propre perte de légitimité.

Dans votre dernier livre « Sur la liberté : la maison, la prison, l’exil… et le monde » (2024), vous formulez le concept de « victimisation » des sunnites, un sentiment qui émane de leur discrimination et de leur oppression sous Assad. Comment s’est-il manifesté, notamment lors des massacres d’avril ?

Le sentiment de victimisation est profondément ancré chez de nombreux sunnites. Car, en Syrie, cette discrimination a bien existé : les attaques chimiques, les barils d’explosifs visaient essentiellement cette communauté. Ce ressentiment nourrit également l’islamisme sunnite, qu’il s’agisse de jihadisme ou de radicalisation plus diffuse. Car la victimisation n’est pas seulement vécue, elle est racontée, structurée, transformée en récits identitaires puissants par des idéologues. Ce discours s’est intensifié après la révolution et donne aux violences subies une portée presque éternelle, comme si l’appartenance sunnite impliquait inévitablement la persécution. Les sunnites ont ainsi développé à la fois un discours victimaire (« Nous avons été massacrés, discriminés, torturés ») et un discours de suprématie (« Nous sommes les vrais musulmans, les porteurs du vrai message »).

Le récit suprémaciste s’appuie à la fois sur une vision religieuse et sur une glorification de l’héritage omeyyade, ce qui est une nouveauté de ces derniers mois. Certains intellectuels progouvernement, des journalistes ou des poètes sunnites conservateurs, ont ainsi commencé à promouvoir une « identité omeyyade » pour éviter de parler ouvertement d’une identité sunnite, même si elle est clairement sous-entendue. En glorifiant les Omeyyades, ils mettent en avant un héritage impérial qui exclut implicitement chiites et alaouites (puisque les Omeyyades ont historiquement vaincu Ali, figure sacrée pour ces communautés). Cette construction idéologique prétend ainsi fonder une identité historique syrienne, mais repose sur une contradiction : les Omeyyades n’étaient pas particulièrement pieux, parfois même perçus comme laïcs, contrairement aux figures qu’ils ont combattues. Mais les idéologies, après tout, n’ont que faire des incohérences. Ce discours tente simplement de légitimer un pouvoir en quête de racines symboliques. Il reste que ces deux récits – de victimisation et de suprématie – se nourrissent l’un l’autre, et donnent in fine un sentiment de droit à régner.

Comment ces récits sont-ils entretenus ?

Les récents massacres proviennent également d’un conflit des mémoires. En avril, par exemple, les groupes sunnites ou islamistes qui ont attaqué des communautés alaouites le faisaient parfois en s’appuyant sur des souvenirs lointains. De leur côté, les alaouites ont leurs propres souvenirs de discrimination et d'oppression avant le régime d'Assad. Aujourd’hui, ces récits de victimisation sont comme des mines enfouies : ils façonnent les identités, divisent, justifient les violences. C'est pourquoi peu de gens tentent de construire des ponts entre ces souvenirs afin d'en aider d’autres à surmonter les schémas liés à ces différentes mémoires. Et malheureusement, chaque communauté se mure dans le déni des souffrances de l’autre. C’est ça le vrai drame syrien : nous n’avons plus de traducteurs entre les douleurs.

Ces différents conflits relèvent-il seulement d’une question religieuse ?

Non, car il existe aussi une dimension de classe dans la fragmentation communautaire en Syrie, et qui a pu s’observer dans les massacres côtiers (voir L’OLJ du 12 juin). On croit souvent que le sectarisme en Syrie est une haine irrationnelle entre confessions. En réalité, il puise ses racines dans un système d’exclusion sociale : c’est une question de classe, de clientélisme, d’accès aux opportunités. Ce qui offense, ce n’est pas seulement la pauvreté matérielle, mais le sentiment d’abandon, d’invisibilité, de mépris. La wasta (piston), surnommée « vitamine W », est perçue comme ce qui ouvre les portes, non pas à des privilèges, mais à des droits de base. Sans elle, on se sent impuissant.

Un processus enclenché, selon vous, il y a plusieurs décennies…

En effet. À partir des années 1960, des minorités, notamment les alaouites, ont accédé à l’appareil d’État et à l’armée grâce à une redistribution des opportunités. Mais la grande majorité de la communauté alaouite demeurait pauvre, installée dans des villages et dans les montagnes. Jusqu’au début des années 2000, on les appelait les « rifiyin » (« ruraux ») de manière péjorative. Les choses ont commencé à changer avec la libéralisation économique imposée par Bachar el-Assad, qui a aggravé la pauvreté des classes populaires sunnites. Ce sont elles qu’on a alors commencé à appeler les « rifiyin », considérant leurs positions politiques comme archaïques ou incultes. C’est une répétition historique, mais inversée.

Mais ce phénomène ne concerne pas que les sunnites. Chaque communauté en Syrie, alaouite, kurde, chrétienne, sunnite, entretient à la fois sa propre légende de victimisation et de supériorité. Le régime Assad a largement alimenté cette méfiance. En l’absence de vie politique réelle et de partis, la société syrienne s’est fragmentée en communautés paranoïaques. Or la paranoïa, c’est croire qu’on est à la fois victime… et supérieur aux autres.

La violence peut-elle continuer de se propager ?

J’espère que non. Je m’appuie sur le fait que ceux qui l’ont provoquée savent désormais qu’ils ne peuvent pas se permettre une troisième erreur. Le fiasco est évident, et tout le monde en Syrie en a pris conscience. Certes, les ingrédients de la violence et de l'effondrement restent présents, car le pays repose sur trois failles majeures. D’abord, l’héritage Assad : cinquante-quatre ans d’un pouvoir brutal et centralisé, rigide en apparence, mais rongé de l’intérieur. Ensuite, l'absence dans la société syrienne de tout groupe rationnel capable de mener le pays vers un avenir meilleur : pas de forces politiques solides, pas de vision commune, seulement des réflexes communautaires, des intérêts éclatés. Enfin, les dirigeants actuels sont confrontés à de nombreuses mutineries. Certains sont extrémistes, d'autres ont un but de vengeance.

Ce qui est plus inquiétant, c’est le climat général : il n’y a plus de débat rationnel ni d’analyse lucide. Tout est devenu sectaire, polarisé, haineux. Au lieu de défendre un système politique inclusif, beaucoup se replient sur des discours incendiaires. Les réseaux sociaux sont devenus un théâtre de guerre civile virtuelle, alimentée par l’irrationalité et le rejet de l’autre. Même les voix modérées, présentes ici ou là, sont étouffées par les logiques de violence et de survie.

Pour se reconstruire, la société syrienne a besoin de justice, d’équité, de sécurité partagée, d’accès égal aux ressources, aux droits. Rien de plus, rien de moins. Oui, il y aura des extrémistes contre, mais la majorité soutiendra une solution inclusive, surtout si elle vient du gouvernement. Peu de Syriens veulent croire que tout est perdu. Mais il faut agir maintenant : une véritable conférence nationale avec des représentants de toutes les communautés. Tout ce qui a été fait ces derniers mois, y compris avant les massacres et la déclaration constitutionnelle, n’était qu’une stratégie pour concentrer le pouvoir. Ça ne marche pas. Hafez al-Assad a essayé, avec des massacres et des prisons comme Tadmor et Sednaya. Résultat : le chaos actuel. Croire qu’on fera mieux en répétant les mêmes erreurs est illusoire.

La politique doit éclairer les bases de la pensée. Et quand on vient d’un pays aussi tragique que la Syrie, il faut élargir encore plus ces fondements afin d’éviter des décisions fragilisantes. Face à une catastrophe, comme celle qu’a connue la Syrie, il est crucial de bien réfléchir avant d’agir. Les sommets ne suffisent pas, surtout avec des groupes atypiques. Il faudra plus de vue d’ensemble pour avancer.

Comment voyez-vous l'avenir de la Syrie ?

J’ai tendance à rejeter les récits apocalyptiques. Pas parce qu’ils sont trop pessimistes, mais parce qu’ils sonnent faux : ce ne sont pas des lectures de la réalité mais des projections, des désirs déguisés, des colères refoulées, des haines recyclées en diagnostics. En cela, ils ne sont pas si différents des discours de victimisation ou de suprématie. C’est le même ressort narratif.

Mais, pour être honnête, j'ai peur. Peur que cette tragédie soit pire que les autres, et nous en avons eu tellement, nous avons été remplis de tragédies, surtout au cours des 14 dernières années. J'ai peur que tout cela soit encore devant nous au lieu d'être derrière nous à cause de l'égoïsme, à cause de la folie de tant de gens. Quand j'essaie de penser rationnellement, j'ai le sentiment que oui, nous nous dirigeons les yeux ouverts vers l'abîme. Ça ne peut pas marcher comme ça. Personne ne peut se convaincre que sa religion est différente, que son groupe est différent, et que cela lui octroie des droits ou des pouvoirs pour agir. J'ai donc peur que l'avenir soit sombre à moins qu'un très grand tournant ne soit amorcé dès maintenant.