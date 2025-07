Après Soueida, retour à la case départ pour Chareh

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google La séquence survenue à Soueida marque sa première vraie défaite. Depuis la chute du régime Assad, il y a plus de sept mois, le nouveau pouvoir incarné par Ahmad el-Chareh a vacillé plus d’une fois. À son arrivée au pouvoir, l’ex-jihadiste à la tête du groupe islamiste radical Hay’at Tahrir el-Cham (HTC) a tout fait pour asseoir son autorité tout en tâchant de rassurer à la fois les minorités craignant pour leur sécurité et les puissances occidentales. Si, sur ce premier plan, les massacres d’alaouites sur la côte en mars avaient déjà lancé un sérieux signal d’alarme, le président intérimaire était en revanche parvenu à marquer des points considérables dans sa quête de légitimité internationale – obtenant même, en mai, du président américain Donald Trump le retrait des sanctions américaines contre la Syrie et engageant des discussions...

La séquence survenue à Soueida marque sa première vraie défaite. Depuis la chute du régime Assad, il y a plus de sept mois, le nouveau pouvoir incarné par Ahmad el-Chareh a vacillé plus d’une fois. À son arrivée au pouvoir, l’ex-jihadiste à la tête du groupe islamiste radical Hay’at Tahrir el-Cham (HTC) a tout fait pour asseoir son autorité tout en tâchant de rassurer à la fois les minorités craignant pour leur sécurité et les puissances occidentales. Si, sur ce premier plan, les massacres d’alaouites sur la côte en mars avaient déjà lancé un sérieux signal d’alarme, le président intérimaire était en revanche parvenu à marquer des points considérables dans sa quête de légitimité internationale – obtenant même, en mai, du président américain Donald Trump le retrait des sanctions américaines...

