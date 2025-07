Violences à Soueida : le Liban peut-il être épargné ?

Longtemps considéré comme une caisse de résonance des conflits de la région, le Liban a renoué cette semaine avec cette réputation lorsque les affrontements communautaires à Soueida ont eu plusieurs échos à travers le pays. La mobilisation des druzes libanais, sur fond d'exactions contre leurs coreligionnaires de Soueida, et le fait que des sunnites tripolitains ont exprimé leur soutien au président syrien Ahmad el-Chareh a fait craindre une contagion du conflit au Liban. D'autant plus que des dissensions interdruzes du Liban ont émergé. C’est probablement ce qui explique les inquiétudes de l’ancien chef du Parti socialiste progressiste, Walid Joumblatt, qui s’est aussitôt mobilisé pour calmer le jeu au Liban. Surtout que, malgré la trêve en Syrie et le retrait de l'armée syrienne de Soueida, les...

