La CPI rejette la demande d'Israël de retirer son mandat d'arrêt contre Netanyahu

Les juges de la Cour pénale internationale (CPI) ont rejeté mercredi la demande d'Israël visant à retirer les mandats d'arrêt émis en novembre dernier contre son Premier ministre, Benjamin Netanyahu, et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, alors que la Cour examine les contestations israéliennes concernant son ressort sur la conduite de la guerre à Gaza. Dans une décision publiée sur le site web de la CPI, les juges ont également rejeté une demande israélienne visant à suspendre l'enquête plus large de la Cour sur les crimes présumés commis dans les territoires palestiniens.La CPI avait émis des mandats d'arrêt le 21 novembre contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien chef de la défense, Yoav Gallant, ainsi que contre un dirigeant du Hamas, Ibrahim al-Masri,...

