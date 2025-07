Affrontements à Soueida : Salam et Joumblatt appellent à la « retenue » au Liban

Le Premier ministre libanais Nawaf Salam a souligné jeudi, lors d'un appel téléphonique avec le leader druze et ancien chef du Parti socialiste progressiste (PSP) Walid Joumblatt, la nécessité de faire preuve de « retenue » au Liban, à la suite des derniers incidents isolés qui se sont produits dans le pays avec pour toile de fond les affrontements qui ont eu lieu entre dimanche et mercredi soir à Soueida, dans le sud de la Syrie.

Selon le Grand sérail, MM. Salam et Joumblatt ont insisté sur l'importance « de préserver l’unité de la Syrie et de favoriser l'entente entre tous ses citoyens sous l’égide de l’État syrien ». Ils ont également souligné « la nécessité, au Liban, de faire preuve de sagesse et de retenue, et d’éviter les réactions susceptibles de provoquer des tensions internes entre les citoyens d’un même pays ». Le chef du gouvernement a également salué les efforts déployés par le leader druze pour « prévenir tout incident interne menaçant la stabilité du pays et le rétablissement de l’autorité de l’État, qui demeure la référence pour tous les Libanais ».

Les affrontements à Soueida ont fait plus de 350 morts depuis dimanche, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH). Les violences ont éclaté entre combattants druzes et tribus bédouines, poussant les forces gouvernementales à intervenir en soutien à ces dernières et à se déployer dans la ville. Mercredi soir, un nouveau cessez-le-feu a été décrété et les forces gouvernementales se sont retirées de la région, après notamment une série de frappes israéliennes puissantes sur Damas et le Sud syrien. Israël a dit avoir mené cette frappe pour soutenir les druzes.

Dans la foulée, au Liban, l’ancien ministre libanais Wi’am Wahhab, chef du parti druze Tawhid, a annoncé mardi la création d’une nouvelle formation armée baptisée « Armée du Tawhid », appelant à « la résistance armée ». Mercredi, Nawaf Salam avait déjà appelé les Libanais à « s’éloigner de la discorde et à faire prévaloir l’intérêt national suprême », après qu'une altercation a opposé plusieurs jeunes à un homme vêtu de l’habit traditionnel druze dans le village de Marj, dans la Békaa. Des rassemblements de solidarité avec les Druzes de Soueida ont eu lieu mercredi dans la Békaa et d'autres régions du pays, tandis que dans l'après-midi, un sit-in avait rassemblé sur la place al-Nour à Tripoli des dizaines de personnes en soutien au régime de Damas et en condamnation des bombardements israéliens.