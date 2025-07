Salam met en garde contre la discorde et appelle les forces de sécurité à la fermeté

Le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, a appelé mercredi les Libanais à « s’éloigner de la discorde et à faire prévaloir l’intérêt national suprême », dans un communiqué publié sur son compte X (ex-Twitter).



« À la lumière des événements que nous avons observés aujourd’hui et qui ont pris une tournure confessionnelle rejetée par le peuple libanais, j’en appelle à tous les Libanais à s’éloigner de la discorde et à faire prévaloir l’intérêt national suprême sur toute autre considération », a déclaré le chef du gouvernement.

في ضوء ما شاهدنا اليوم من احداث متفرقة أخذت طابعاً مذهبياً يرفضه الشعب اللبناني، أناشد جميع اللبنانيين الابتعاد عن الفتنة وتغليب المصلحة الوطنية العليا على اي اعتبار آخر. وقد تواصلت مع الوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأمنية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على امن المواطنين… — Nawaf Salam نواف سلام (@nawafasalam) July 16, 2025

Il a précisé avoir pris contact avec les ministres concernés et les chefs des appareils de sécurité afin que « toutes les mesures nécessaires soient prises pour préserver la sécurité des citoyens dans les différentes régions libanaises », et pour faire preuve de « fermeté face à tout dérapage ou tentative pouvant menacer la stabilité ».

Ces déclarations interviennent alors que plusieurs incidents isolés ont été rapportés au Liban, en lien avec les affrontements en cours à Soueida, dans le sud de la Syrie.

Dans le village de Marj, dans la Békaa, une altercation a opposé plusieurs jeunes à un homme vêtu de l’habit traditionnel druze, a rapporté notre correspondante dans la région. Les notables du village ont condamné ce qu’ils ont qualifié de « comportement individuel » et réaffirmé leur attachement à la coexistence. Un cheikh druze de la région s’est rendu sur place pour calmer les esprits et raccompagner le jeune homme chez lui, sain et sauf. À la suite de l’incident, l’armée libanaise a déployé une patrouille sur la route principale de Marj afin de prévenir tout débordement.

Dans la Békaa également, des jeunes druzes ont observé un sit-in sur la route de Dahr el-Baïdar, au niveau du virage de Falougha, pour protester contre les récents événements dans la région syrienne de Soueida, toujours selon notre correspondante.

Au Liban-Nord, des dizaines de jeunes se sont rassemblés sur la place al-Nour, à Tripoli, brandissant des drapeaux syriens, a rapporté l’Agence nationale d’information (Ani, officielle).

Dans la ville majoritairement druze de Soueida, dans le sud de la Syrie, des affrontements ont fait plus de 300 morts depuis dimanche, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH). Les violences ont éclaté entre combattants druzes et tribus bédouines, poussant les forces gouvernementales à intervenir en soutien à ces dernières et à se déployer dans la ville.



Dans la foulée, l’ancien ministre libanais Wi’am Wahhab, chef du parti druze Tawhid, a annoncé mardi la création d’une nouvelle formation armée baptisée « Armée du Tawhid », appelant à « la résistance armée ».