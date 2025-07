Soueida, minorités, Israël : la triple faute d'Ahmad el-Chareh

Le Moyen-Orient nous rappelle à chaque instant à quel point l’impression du moment peut être trompeuse et la situation sur le terrain extrêmement volatile. Il y a encore quelques jours de cela, l’envoyé spécial américain, Tom Barrack, présentait la Syrie comme un exemple à suivre pour le Liban et mettait Beyrouth en garde, en cas d’inaction, contre le retour du « Bilad al-Cham ». Malgré ses fragilités structurelles, la Syrie d’Ahmad el-Chareh semblait enfin prendre la voie d’une forme de stabilisation, avec, d’une part, la levée des sanctions américaines et, de l’autre, l’accélération des négociations pour un accord (a minima) de sécurité avec Israël.Il serait exagéré de dire que tout cela est parti en fumée ces derniers jours – d’autant qu’il demeure difficile d’avoir une lecture complète...

