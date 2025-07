Israël affirme avoir tué deux membres du Hezbollah au Liban-Sud ; MBS félicite Ahmad Chareh pour les mesures prises afin de contenir les violences en Syrie | En direct

Un haut responsable de l'administration kurde dans le nord de la Syrie a appelé les autorités à « reconsidérer » leur approche vis-à-vis des différentes minorités du pays , après les violents affrontements dans la ville à majorité druze de Soueida.

« Le gouvernement de transition doit entreprendre une révision complète et urgente de son approche dans la gestion des affaires internes de la Syrie, et engager un dialogue national sérieux et responsable avec toutes les composantes, tout en respectant la spécificité et l'identité culturelle et religieuse de chacune d’elles », a déclaré Bedran Ciya Kurd sur X.