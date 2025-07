Les fonctionnaires suspendent leur grève à la suite d’une réunion de la CGTL à Baabda

Le président de la Confédération générale des travailleurs du Liban (CGTL), Béchara Asmar, a déclaré mercredi, à l'issue d'une réunion avec le président Joseph Aoun au palais de Baabda, que les fonctionnaires « ont suspendu leur grève entamée au début du mois, dans l’attente de négociations avec l’exécutif sur la revalorisation des salaires et des indemnités de fin de service ».« Nous sommes venus pour aborder la question de la grève et parvenir à des résultats concrets. Le président de la République s’est engagé à suivre le dossier et à le placer à l’ordre du jour du Conseil des ministres prévu demain (jeudi) à Baabda », a affirmé M. Asmar au palais présidentiel, indique un communiqué sur le compte X de la présidence.« Nous avons décidé de suspendre la grève, dans un...

